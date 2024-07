Leandro Marçal de ‘Casamento às Cegas’ nega acusação de estupro: ‘Jamais’

Leandro Marçal, que participou do ‘Casamento às Cegas Brasil’ (Netflix), negou que estuprou Ingrid Santa Rita, sua ex-esposa, que também participou da 4ª temporada do reality show.

Após a denúncia feita num reencontro entre os participantes do programa, ele quebrou o silêncio e disse que “jamais” faria algo desta natureza.

Leandro também afirmou que os relatos feitos pela ex na gravação do episódio ‘reencontro’ não condizem com as trocas sempre consensuais que eles tiveram durante o breve casamento.

Confira a nota oficial

“Informo que JAMAIS pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. INGRID SANTA RITA, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento. Declaro ainda, que tais fatos, os quais, surpreendemente, foram relatados na gravação do episódio ‘reencontro’ ocorrido em 07/07/24 não condizem com as trocas sempre consensuais que tivemos durante o matrimônio.”, afirmou, em uma nota postada nas redes sociais.

Leandro pede desculpas

Durante o reencontro dos participantes do Casamento às Cegas, exibido na quarta-feira (10), Leandro pediu desculpas e confirmou que a relação entre os dois nunca foi saudável.

“Na parte sexual, eu nunca falei que fui certo. Sim, eu fui errado em tentar resolver um problema dentro do nosso relacionamento que era o polo principal de você falar: ‘50% do relacionamento é sexo, a gente precisa ajustar isso’. Eu fui buscar ajuda, sim, só que as coisas não são rápidas assim”, começou ele.

Leandro disse que o relacionamento com Ingrid estava “realmente horrível” e que a parte sexual foi um problema: “O ego tomar e eu achar que se eu resolver isso o relacionamento vai andar”.

Não deu certo

Leandro Marçal, do Casamento às Cegas, confirmou que o relacionamento não deu certo e pediu desculpas para Ingrid.

“Eu peço desculpa como eu já te pedi diversas vezes. Eu entendo o que foi o meu erro, mas eu entendo também que um relacionamento é feito a dois”.

Por fim, o rapaz afirmou que Ingrid não teve coragem de dizer que não queria mais se envolver com ele: “Nosso relacionamento não terminou naquela semana. Nosso relacionamento já tinha terminado, você só não teve coragem de dizer que não queria mais”.