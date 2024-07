Filme A Missão de Sandy Bochechas tem data para estrear na Netflix

A Netflix confirmou que A Missão de Sandy Bochechas chega na plataforma no dia 2 de agosto. O filme derivado de Bob Esponja também ganhou também trailer e pôster oficial (confira abaixo).

Agora, a turma da Fenda do Biquíni embarca em uma nova aventura. Tudo começa quando todos os habitantes são subitamente retirados do oceano e Sandy Bochechas e Bob Esponja Calça Quadrada viajam para o Texas para salvar a cidade de um plano maligno.

O elenco do filme A Missão de Sandy Bochechas conta com Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Wanda Sykes, Clancy Brown, Bill Fagerbakke, Mr. Lawrence, Rodger Bumpass, Johnny Knoxville, Craig Robinson, Grey Delisle, Ilia Isorelys Paulino, Matty Cardarople.

Rafa Vitti estreia na Netflix

Dispensado pela Globo, Rafa Vitti será o protagonista de ‘Caramelo’, filme brasileiro da Netflix que narra a história de um vira-lata chamado Amendoim.

No longa do roteirista Diego Freitas, o marido de Tatá Werneck interpreta uma pessoa que não gosta de cachorros e deve atuar com uma veterinária que será a outra protagonista.

As filmagens de ‘Caramelo’ estão previstas para começar em agosto, segundo a coluna Play, do jornal O Globo.

Outros lançamentos da Netflix

O filme brasileiro foi anunciado pelo streaming durante a Rio2C, evento da indústria criativa realizado no Rio de Janeiro em junho.

“É o primeiro projeto protagonizado por esse ícone da cultura brasileira”, declarou Gabriel Gurman, diretor de filmes da Netflix no Brasil no evento.

O escritor Paulo Coelho também ganha espaço no catálogo da Netflix. Segundo o streaming, a história de O Diário de um Mago começou a ser gravada no Brasil e na Espanha, mas ainda não há uma data de estreia.

As gravações da minissérie Pssica também começam na cidade de Belém, no Pará. Com direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, a produção terá apenas quatro episódios baseados no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto e tem sua história de suspense centrada na vida de três desconhecidos que tentam escapar de uma maldição.