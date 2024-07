Antonela Roccuzzo exibe corpão com foto impressionante de biquíni após rumores de romance com Beckham

Recentemente, Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, compartilhou com seus seguidores o segredo para manter sua barriga chapada, pernas torneadas e um bom bumbum.

Em várias imagens em suas redes sociais, fica claro que estar em forma exigiu muitos sacrifícios, incluindo uma boa alimentação, exercícios e algumas intervenções que a fazem ser o centro das atenções em cada evento em que participa ao lado do famoso jogador de futebol.

Mas o verdadeiro segredo de Rocuzzo para ter o corpão que ela ostenta, não são apenas as intermináveis horas que passa na academia privada de sua casa com La Pulga, como carinhosamente chamam Leo Messi, mas também o treinamento personalizado que recebe junto com sua amiga Elena Galera no centro Laboratório de Glúteos.

Roccuzzo, que reside em Miami desde o ano passado com o jogador de futebol e seus filhos Thiago, Mateo e Ciro, treina com um grupo de mulheres, sob as diretrizes de seu preparador físico Bret Contreras. Em várias ocasiões, ela mostrou em sua conta do Instagram alguns dos exercícios e equipamentos que utiliza para treinar seu corpo.

Em um biquíni espetacular

Os resultados são evidentes e a rosarina compartilhou com seus seguidores em algumas histórias no Instagram, onde apareceu de maiô e mostrou seu físico treinado.

Ao contrário de outras ocasiões em que Rocuzzo posava com roupas de ginástica e outros trajes elegantes, agora ela elevou a aposta e tirou uma foto com um biquíni verde e preto que causou alvoroço em sua conta do Instagram.

Antonela Roccuzzo mostrou seu corpo escultural de biquíni Instagram (Instagram: @antonelaroccuzzo)

Com a mão na testa para bloquear o sol, Antonela postou esta foto em suas histórias do Instagram e adicionou uma música da artista Karol G chamada "Si antes te hubiera conocido" para decorar a publicação, que rapidamente se tornou viral.

Rocuzzo e os rumores com Beckham

A família de Leo Messi está muito feliz, especialmente Antonela, porque a equipe da Argentina avançou para a semifinal da Copa América e enfrentará o Canadá nesta terça-feira, em Nova Jersey, destacou o La Nación.

Com uma boa atuação de Lionel Messi, que acabou sendo ofuscada por sua penalidade perdida, Antonela Roccuzzo, como é costume entre os fãs, assistiu ao jogo em um camarote preferencial e, ao final do mesmo, dedicou algumas palavras ao capitão da seleção argentina.

“Semifinais. Sempre contigo amor! Vamos Argentina!”, expressou a rosarina, orgulhosa pelo desempenho de seu marido e também dos demais jogadores que se esforçaram ao máximo para manter a albiceleste viva em um torneio emocionante, conforme relatado pelo portal SDP Noticias.

Mas, no meio da euforia, há algumas semanas, a esposa de Messi se viu envolvida em uma série de rumores de “infidelidade” que a ligavam a David Beckham, que é dono do Inter de Miami.

As redes sociais se encarregaram de viralizar um momento fofo entre David Beckham e Antonela Roccuzzo, ironizando sobre um romance secreto entre esses personagens.

