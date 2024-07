“A sua estilista a odeia”, Scarlett Johansson reaparece com um look luxuoso, mas é criticada por este detalhe

Scarlett Johansson está de volta e é que depois de tirar alguns anos para se dedicar ao seu marido Colin Jost e ao seu novo bebê Cosmo, bem como à sua filha Rose, a atriz voltou com tudo.

A celebridade está promovendo seu filme mais recente, Fly Me to the Moon, no qual atua ao lado de Channing Tatum.

Recentemente, os atores posaram juntos durante a estreia do filme em Nova York, e ela estava tão bonita e radiante como sempre, mas foi criticada pelo seu visual.

Scarlett Johansson reaparece com um visual espetacular

Scarlett Johansson deu uma lição de elegância usando um belo conjunto de duas peças da luxuosa marca Prada.

A atriz usava um top com estampa vichy e uma saia longa justa em tom bege com pedrarias bordadas, exibindo sua figura espetacular após ter seu segundo filho.

No entanto, ela foi criticada pelo tom do conjunto, pois afirmam que não a favorecia por seu tom de pele e dizem que a fez parecer aborrecida.

"Mas o seu estilista a odeia, ela é linda mas essa cor não combina com ela", "ela é linda e tem um corpão, mas esse tom não lhe cai bem", "ai não, ela é divina, mas parecia entediada com esse visual", "melhor ela contratar outro estilista", "tão bonita que é e a vestiram horrivelmente", "o conjunto é bonito, mas essa cor está terrível", "muito prada e tudo mais, mas que chato", e "ficaria melhor com outra cor", foram algumas das reações nas redes.

Além disso, também criticaram seu marido Colin, pois posou com ela, mas parecia sério e pouco entusiasmado por estar lá, o que lhe foi repreendido, enquanto Scarlett parecia feliz e sorridente.

O outro vestido de Scarlett Johansson que encantou e recebeu elogios

Embora tenha sido criticada por este traje, Scarlett Johansson também exibiu outro vestido durante sua aparição no programa de Jimmy Fallon que encantou.

A recordada “Viúva Negra” da Marvel estava radiante com um vestido curto preto com estampa delicada e decote halter levemente largo.

A famosa foi elogiada por este vestido, pois dizem que lhe ficava muito melhor e o preto favoreceu o seu tom de pele, exalando sensualidade e elegância como sempre.

Foi em agosto de 2021 que a atriz deu à luz seu segundo bebê e, desde então, se dedicou a ficar em casa com sua família, sem esquecer de seus projetos, pois lançou sua linha de cuidados com a pele The Outset, que tem tido muito sucesso.