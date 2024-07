Separação de Iza: Suposto affair de Yuri Lima não está em ‘A Fazenda’

Após foto com Yuri Lima vazar na web e Iza declarar o fim do romance, Kevelin Gomes foi cotada para o celeiro de A Fazenda 16

Apontada como pivô na separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, Kevelin Gomes não vai participar do elenco de ‘A Fazenda 16′ (Record), reality show previsto para começar em setembro de 2024.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, da revista Contigo, a emissora do pastor Edir Macedo não ofereceu uma vaga para a influenciadora de conteúdo adulto depois que a polêmica viralizou nas redes sociais.

As especulações surgiram depois que a cantora Iza confirmou o fim do namoro com Yuri. Rapidamente, começou a circular que a mulher apontada como pivô da separação estaria no celeiro de A Fazenda e iria concorrer a uma vaga dentro da casa.

Mas, a Record fez questão de informar que o burburinho era mentira. Em nota, a emissora disse que “a criadora de conteúdo Kevelin Gomes nunca foi cotada” para o programa comandado por Adriane Galisteu.

Pega de surpresa

Kevelin Gomes disse que foi pega de surpresa com a revelação de Iza. No Instagram, ela disse que desejava “um ótimo dia para todos” apesar das críticas, halteres e ameaças.

“Fui pega de surpresa. Neste momento estou ainda tentando colocar a cabeça no lugar”, disse ela aos seus seguidores.

A suposta amante de Yuri também disse que sente muito por tudo isso ter chegado nesse “nível”, mas assumiu que “não houve encontros” e que não é “amante de ninguém”. Confira tudo que ela disse nas redes sociais depois que a bomba viralizou.

Conteúdo adulto

Desconhecida por muitos antes da separação de Iza e Yuri, Kevelin Gomes é uma criadora de conteúdo adulto da Privacy e do OnlyFans, onde possui muitos seguidores. Além das redes sociais, ela já trabalhou como faxineira e maquiadora.

Após a mais nova polêmica da web, Kevelin ganhou muitos seguidores no Instagram, chegando a acumular aproximadamente 60 mil, mas seu perfil foi derrubado.