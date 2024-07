Após traição de Yuri, Iza agradece rede de apoio: ‘Meus talismãs’

O fim do namoro de Iza com o jogador de futebol Yuri Lima ainda mexe com os fãs da cantora, que espera sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o atleta. Pelas redes sociais, a famosa disse que seus admiradores são seus talismãs.

“Meus talismãs, não sabia que tanta gente me amava e viveria isso comigo. Ainda não consegui responder a todos, mas vou”, comentou a artista.

Iza ficou emocionada com a quantidade de mensagens de apoio e declarou feliz com o suporte que vem recebendo de amigos, familiares e seguidores.

“Esse carinho e amor merecem meu amor também”, escreveu Iza nos stories do Instagram.

Diante da descoberta da traição de Yuri, a cantora carioca revelou que passou o dia recebendo flores, carinho e conversando muito com pessoas do seu círculo social.

“Vocês me fortalecem mesmo quando não preciso. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Estou realmente me sentindo abraçada. Amo vocês”, finalizou.

Denúncia de traição e pedido de respeito

Juntos desde 2023, Iza anunciou a separação na última quarta-feira (11), quando publicou um vídeo informando os fãs, mas sem dar grandes detalhes.

“Decidi me antecipar, pois sei que surgirão muitas perguntas: ‘Você sabia?’. Aconteceu, e isso é tudo que vou dizer: Nós não somos mais um casal”, começou a famosa, que está grávida de seis meses.

Em seguida, Iza revelou a traição, chamada por ela como “quebra de confiança” por parte do jogador de futebol.

“Sem confiança, não existe relacionamento. E eu estou grávida. Preciso de sossego e tranquilidade, e isso é tudo que vou falar sobre isso”.

Segundo a cantora carioca, normalmente a sua equipe trataria desse assunto polêmico enviando notas para imprensa, mas ela decidiu falar por ser esta “a maior baixaria” que já aconteceu em sua vida.