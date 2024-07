Yuri Lima, ex-namorado da cantora Iza e jogador do Mirassol, falou pela primeira vez após ter traído a cantora e ser exposto por jornalista.

Em texto à Leo Dias, responsável pelo furo, o atleta assumiu a culpa e disse que está “sem chão”. Iza espera um filho de Yuri.

“Ela não merecia passar por isso! Ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes. Assumo toda a minha merda [sic], falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza.

E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas [sic], coisas que eu nem sentia de verdade, mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo para você e por ser o trabalho dela... A culpa é toda minha! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota.

Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo meos avisar ela antes”, teria escrito o jogador o jornalista.

A cantora também agradeceu nos stories do Instagram ao jornalista por ter comunicado sua assessoria sobre a traição antes de tornar a informação pública.

Ex-namorado de Iza, Yuri Lima fala pela primeira vez após traição e agradece jornalista: "obrigado por ter avisado ela antes"

Grávida, Iza anuncia término da relação com Yuri Lima após descobrir traição

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, a cantora Iza, de 33 anos, anunciou o término do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Conforme publicado pela Quem, a cantora confirmou que o fim da relação aconteceu devido a uma traição por parte do jogador. Iza está à espera de sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o jogador.

No final da última quarta-feira, dia 10 de julho, a cantora divulgou o vídeo no qual revela que a relação chegou ao fim depois de descobrir que o jogador vinha conversando e mantendo uma relação extraconjugal com outra mulher, com quem ele já se relacionou anteriormente.

Na legenda do vídeo, Iza pede que respeitem seu momento e seu tempo, enquanto nas imagens desabafa. “Oi, gente! Aqui quem está falando é Iza. Para quem não me conhece e para quem me conhece, até para mim mesma, acho que deve estar levando um susto com esse conteúdo, porque eu sou do tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa”, começa a cantora.

“Eu tento viver minha vida ao máximo, de uma forma restrita, de uma forma que me proteja, porque enfim, existem muitas pessoas por aí que me admiram, umas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Sempre te disse, né?”.