Grávida, Iza anuncia término da relação com Yuri Lima após descobrir traição

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, a cantora Iza, de 33 anos, anunciou o término do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Conforme publicado pela Quem, a cantora confirmou que o fim da relação aconteceu devido a uma traição por parte do jogador. Iza está à espera de sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o jogador.

No final da última quarta-feira, dia 10 de julho, a cantora divulgou o vídeo no qual revela que a relação chegou ao fim depois de descobrir que o jogador vinha conversando e mantendo uma relação extraconjugal com outra mulher, com quem ele já se relacionou anteriormente.

Na legenda do vídeo, Iza pede que respeitem seu momento e seu tempo, enquanto nas imagens desabafa. “Oi, gente! Aqui quem está falando é Iza. Para quem não me conhece e para quem me conhece, até para mim mesma, acho que deve estar levando um susto com esse conteúdo, porque eu sou do tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa”, começa a cantora.

“Eu tento viver minha vida ao máximo, de uma forma restrita, de uma forma que me proteja, porque enfim, existem muitas pessoas por aí que me admiram, umas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Sempre te disse, né?”.

Veja o relato da cantora

Na sequência, Iza revela que gostaria que os fãs soubessem por ela sobre o término de seu relacionamento com o jogador, e afirma que acredita que os próximos tempos serão um “verdadeiro show de horrores”. Ela então revela o motivo do término.

“Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, não parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la porque ela quer muito ser conhecida”.

“Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Para receber agora, surpresa deve não estar, porque acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$30 mil”.

“Sim, informações chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias. E então, é isso, chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês, porque eu acho que o intuito dessa situação toda era isso né? Aparecer, ficar famosa e mostrar o que aconteceu numa situação. E é isso gente, é o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida. Mas eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes disso tudo, sei lá, para vocês estarem dando essa notícia”.

Em seguida, a cantora pede desculpas à família do jogador por se posicionar desta forma, e pede novamente para que respeitem seu momento por conta da gestação.