Luana Piovani chora, manda recado para Iza e também confirma separação

Enquanto Iza fala em rede de apoio após o rompimento com Yuri Lima, a atriz Luana Piovani aproveitou para mandar uma mensagem realista para a cantora, que está no sexto mês de gestação de sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o jogador de futebol.

No vídeo postado no seu perfil oficial do Instagram, Luana revelou que o namoro com o fotógrafo e empresário Lucas Bittencourt também chegou ao fim e que neste momento ela e a cantora sofrem com a dor de perder alguém.

“Ela vai viver essa dor. Por mais amor que ela tenha, por mais pessoas que a abracem, ela está vivendo essa dor, e não vai passar rápido”, disse a famosa, que mora em Portugal, para Iza.

Luana também diz que fica triste pela cantora enfrentar a dor de perder a fantasia que não deu certo e diz que sabe “a frustração que é” viver isso.

Fim da “família perfeita”

Durante o desabafo emotivo, a celebridade recordou dos sonhos que tinha com o ex-BBB Pedro Scooby, pai dos seus dois filhos e com quem viveu um relacionamento turbulento.

“Vivi essa fantasia da vida em família boa durante uns quatro anos, mas a fantasia acabou e dói praticamente todos os dias”, disse a famosa, que falou na frustração do casamento não ter dado certo.

Mãe solo

Luana Piovani também falou no vídeo sobre o fato de Iza enfrentar a gravidez sozinha.

“Foi um gatilho essa história para mim, porque estou vendo uma mana virar mãe sozinha, e estou imaginando o aperto no peito dela, isso me entristece demais”.

Ela também falou sobre a dor de estar sozinha em Portugal, já que os filhos estão curtindo as férias no Brasil, ao lado do pai.

“Os meus filhos estão no Brasil, terminei o meu namoro, então a falta está enorme”, confessou ela em seguida.