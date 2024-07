Web detona Tati campeã do Dança dos Famosos: ‘Estava tudo combinado’

Ao vencer o Dança dos Famosos 2024, Tati Machado precisa enfrentar a fúria da web, que enxerga como combinado o resultado final do quadro do Domingão com Huck, principalmente pela presença de Ana Maria Braga e Eliana no júri artístico da da final.

Quem acompanhou o programa ao vivo ficou na dúvida se as apresentadoras foram imparciais ao darem as notas, já que Tati trabalha com Ana Maria no Mais Você, levando os bastidores da Globo, e Eliana vai apresentar ao lado dela o novo Saia Justa (GNT).

“Nem estava combinada a vitória dela...Domingão fez de bobo o telespectador”, escreveu um anônimo no X (Twitter), após Luciano Huck declarar a vitória de Tati.

Um outro afirmou que o Dança dos Famosos sempre foi manipulado: “Esse quadro sempre teve manipulação, mas hoje ficou escancarado a marmelada que é, ridículo!”.

Lacração do corpo

Há também quem tenha ficado indignado com os votos da plateia. Vale destacar que Tati Machado levou a melhor na disputa contra Lucy Alves e Fernando Perroti e Amaury Lorenzo e Camila Lobo.

Além das “juradas imparciais” e do público, outra questão fez Tati Machado ser campeã do Dança. Para muitos, a Globo aproveitou a “lacração do corpo”.

“A Tati só ganhou, por causa da lacração do corpo. A Lucy e o Amaury foram melhores que ela no Dança dos Famosos”, criticou uma fã do quadro do Domingão.

O que Tati disse ao vencer

Emocionada, o novo nome do Saia Justa (GNT) lembrou que há um ano ela viralizou dançando funk no Encontro: “Hoje é dia 7 do 7 de 2024. Dia 7 do 7 de 2023 foi exatamente o dia que eu viralizei com aquela dancinha que todo mundo conhece”, começou ela.

“Há exatamente um ano atrás, a dancinha que me abriu portas, que me faz estar aqui, a dancinha que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família”, disse Tati emocionada no palco do Domingão.

“Então, eu preciso só agradecer a todos que tiveram com a gente nessa jornada e dizer para vocês que o corpo que dança é o seu corpo. Isso não tem preço”, concluiu a famosa, que foi aplaudida de pé por Eliana e Ana Maria Braga.