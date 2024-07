Patrícia Poeta deixa o ‘Encontro’; descubra quem assume o programa

Patrícia Poeta vai se afastar do Encontro entre os dias 8 e 21 de julho para curtir suas merecidas férias. Durante os 15 dias de descanso, o programa matinal será apresentado por Tati Machado e Valéria Almeida.

A dupla já comandou o Encontro com Patrícia Poeta nas últimas férias de Patrícia e também quando a gaúcha precisou se afastar da Globo para cuidar do pai.

Apagaram o fogo

No ano passado, Tati Machado e Valéria Almeida apagaram o fogo nos bastidores do Encontro. A dupla assumiu o programa matinal quando Manoel Soares saiu da TV Globo e Patrícia Poeta se afastou para curtir 15 dias de férias.

Durante duas semanas, as famosas ganharam o palco do programa e também a atenção dos fãs. Juntas, elas conseguiram aumentar a audiência do Encontro, que estava sendo duramente criticado nas redes sociais devido aos assuntos pesados e polêmicos levados por Patrícia.

Um casamento

A parceria de Valéria e Tati é bem vista pelos fãs e pela direção do Encontro, tando que a jornalista assume que elas vivem um casamento feliz.

“Quando eu chego para jantar com meu marido, me perguntam: ‘Cadê a Tati?’. Eu falo que ela virou o meu casamento oficial e meu marido virou a pessoa que se encaixa quando dá”, brincou Valéria durante uma entrevista à Quem.

Valéria Almeida e Tati Machado apresentam o Encontro durante as férias de Patrícia Poeta (Daniela Toviansky/Globo)

Tati Machado no GNT

Além do Encontro, Tati Machado também assume o sofá do Saia Justa, no GNT, onde vai trabalhar ao lado de Eliana, Bela Gil e Rita Batista.

O quarteto já se reuniu e as gravações da nova temporada do programa começam em breve.

Bem-Estar na Globo

Valéria Almeida também segue em outros projetos na TV Globo. Além do Encontro com Patrícia Poeta, a jornalista segue sendo o principal nome no comando do quadro Bem Estar, exibido nos matinais Encontro, É de Casa e Mais Você.