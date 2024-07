Eliana na Globo: Café da manhã com Ana Maria Braga está marcado

Eliana vai tomar café da manhã com Ana Maria Braga apenas em agosto. Segundo o jornal O Globo, a estratégia é levar a nova contratada do canal após os Jogos Olímpicos de Paris, já que o Mais Você pode ser encurtado no período das competições.

Mas, o primeiro encontro de Ana e Eliana nos estúdios da Globo acontece neste domingo (07), quando as famosas fazem parte do júri artístico da final do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

Eliana no The Masked Singer

O The Masked Singer passa por uma reformulação para receber Eliana a partir de 2025. A missão da famosa é aumentar a audiência da atração que coloca famosos fantasiados para cantar.

“Vou pegar o bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal”, disse Eliana para Renata Capucci sobre sua chegada na Globo.

A loira também ressaltou que seus filhos adoram assistir ao The Masked Singer Brasil: “A diversão, a alegria de um programa familiar. É um projeto também que eu amo de paixão e tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato”.

O Saia Justa é dela

Eliana não está apenas no The Masked Singer Brasil, mas no Saia Justa (GNT). Ela assume o posto de Astrid Fontenelle, que deixou a apresentação do programa para seguir novos passos no canal fechado.

“Esse programa já tem 20 anos, que fala tanto com a mulher”, disse a Eliana ao conversar com o Fantástico neste domingo (30).

Tati Machado, do Encontro e Mais Você, e Rita Batista, do É de Casa, também chegam para somar no sofá da nova temporada do Saia Justa ao lado da chef de cozinha Bela Gil, que já fazia parte da atração.

Outros projetos

Além do GNT e do The Masked Singer, a famosa também comanda o Vem que tem na Globo, programa que mistura entretenimento e ofertas da Black Friday, que vai ao ar ainda em novembro deste ano.