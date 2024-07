Bruce Willis não fala mais devido ao avanço da demência: que outros sintomas o aguardam?

Bruce Willis começa a sofrer os piores efeitos da demência frontotemporal que lhe foi diagnosticada há mais de um ano, uma doença neurodegenerativa que o levou a encerrar sua carreira. Foi sua esposa, Emma Heming, que deu detalhes sobre o estado do renomado ator de Hollywood.

Heming tem sido a responsável pelos cuidados de seu marido, acompanhada por suas cinco filhas e até mesmo por sua ex-esposa Demi Moore, com quem mantém uma bela amizade, então Bruce tem estado cercado pelas mulheres mais importantes de sua vida.

A sua doença levou a Emma a criar consciência e lutar pelas pessoas que a sofrem, devido à pouca informação e ajuda disponível para quem a sofre. As suas últimas palavras sobre a fama causaram grande tristeza entre os seus seguidores.

Bruce Willis perde a fala e estes são os próximos sintomas que enfrentaria

"A empresa disse: 'Imagino o que Bruce diria: 'Espero que lembrem de se hidratar'. Eu apoio. Fiquem fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês'. Essas palavras causaram grande tristeza em suas redes, pois muitos acreditam que confirmam os rumores sobre a perda da fala de Willis."

Apesar do novo cenário, não apenas o ator, mas também sua família, esse não seria o único sintoma que ele apresentaria, pois são várias as consequências causadas pela demência frontotemporal.

Para a Associação de Demência Frontotemporal dos Estados Unidos, esta doença representa um grupo de distúrbios cerebrais causados pela degeneração dos lóbulos frontal e/ou temporal do cérebro, levando as pessoas afetadas a enfrentar dificuldades na fala, movimento, compreensão da linguagem, mudanças de personalidade incomuns, apatia e confusão na tomada de decisões.

Ao lidar com sintomas que não são visíveis fisicamente, as pessoas ao redor dos pacientes geralmente não percebem as mudanças até que se tornem muito mais evidentes e difíceis de lidar. Até mesmo no início, esses sintomas podem ser confundidos com problemas de saúde mental, como a depressão.

O Alzheimer também é outro dos sintomas que ameaça Bruce, sendo uma das doenças que acompanha a demência em pessoas com mais de 70 anos e atualmente o protagonista de ‘Duro de matar’ tem 69 anos.

“A minha sensação é que entre um e três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal. Costumava ser um ávido leitor, uma característica que ele não queria que fosse conhecida sobre ele, e agora ele não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele e, no entanto, ele ainda é o Bruce. Quando você está com ele, você sabe que é o Bruce e você está grato por ele estar lá; mas a alegria de viver se foi”, disse o roteirista Glenn Gordon Caron, que revelou que o visita todos os meses.”