Levarão para o cinema a vida dramática de Farah Diba, a última imperatriz do Irã exilada em Cuernavaca

Após a vitória da Revolução Islâmica no Irã, Henry Kissinger convenceu as autoridades mexicanas a receber Mohammad Reza Pahlavi

Imaginem um filme histórico cheio de exílio, dor e intriga em torno da figura de uma mulher poderosa. Bem, preparem-se, porque isso está se tornando realidade. Um grupo de produtores de Hollywood está prestes a levar a trágica história de Farah Diba, a última imperatriz da Pérsia, para as telonas.

Especificamente, há dois projetos cinematográficos já em andamento, conforme indicado na publicação do Deadline:

O primeiro: começou a ser filmado em Washington D.C. e espera-se que esteja pronto até o final deste ano ou início de 2025.

O segundo: trata-se de um roteiro de ficção baseado na vida da viúva do último Xá da Pérsia.

A própria Farah Diba foi quem revelou esses projetos ao portal Deadline, especializado na indústria de Hollywood. A imperatriz compartilhou a entrevista em suas redes sociais, que também foi destacada pelo portal espanhol Vanitatis.

Farah Diba: “Estou interessada em que minha história seja contada”

“Interessa-me que a minha história seja contada através de um documentário e de um projeto com argumento, mas quero que vá mais além. Quero mostrar o que é o Irã e quem são os iranianos. Quero que falem do meu país, especialmente da sua história e cultura, que são muito importantes para mim”, diz Pahlavi, que foi casada com o falecido Xá Mohamed Reza Pahlavi durante 20 anos.

Sem dúvida, a vida de Farah Diba é uma história cheia de altos e baixos que merece ser contada. Desde sua ascensão como rainha consorte do Irã até seu exílio forçado após a Revolução Islâmica, a imperatriz viveu momentos de opulência, tragédia e controvérsia.

"Muitos jovens e cidadãos dos Estados Unidos não conhecem o nosso país, e o que sabem é principalmente negativo, especialmente com tudo o que está acontecendo lá agora. Espero que esses projetos despertem o interesse pelo nosso país e nossa civilização em pessoas de todo o mundo", acrescenta a imperatriz em conversa com o veículo especializado.

De acordo com as informações publicadas, os dois projetos explorarão a vida da última imperatriz do Irã, focando em sua resiliência após 45 anos de exílio e a morte de seu marido e seus dois filhos. Ela é uma mulher que “ainda está profundamente comprometida com seu dever como soberana e ligada à sua pátria. Nunca se casou novamente nem renunciou à sua identidade iraniana. Seu casamento com o Xá vai muito além da união entre um homem e uma mulher, ou entre um súdito e seu soberano; é a união de uma cidadã com sua pátria. Até que a morte os separou.”

O Xá e sua esposa chegaram ao México graças à intervenção do governo e de empresários americanos. O Washington Post publicou na época que Henry Kissinger pressionou durante meses o governo de López Portillo para conceder ao imperador e sua família um visto de residência temporária Monika Fellner / Getty Images (Monika Fellner/Getty Images)

Após a revolução iraniana de 1979, a imperatriz Farah acompanhou o xá no exílio em Marrocos, Bahamas, México, Estados Unidos, Equador, Panamá e Egito, onde foram acolhidos pelo presidente Anwar el-Sadat e onde, finalmente, o xá faleceu em 27 de julho de 1980.

Após a morte do Xá, Farah permaneceu no Egito por quase dois anos. Ela foi regente interina de 27 de julho a 31 de outubro de 1980. O presidente Anwar el-Sadat concedeu a ela e sua família o uso do Palácio Koubbeh no Cairo. Poucos meses após o assassinato do presidente Sadat em outubro de 1981, a família imperial deixou o Egito.

Atualmente, Farah Diba reside em Connecticut, nos Estados Unidos, para estar mais perto de suas netas, as princesas Noor, Iman e Farah, filhas de seu primogênito. Ocasionalmente, ela também reside em Paris. Sua filha mais nova, a princesa Leila, que sofria de anorexia e depressão, foi encontrada morta em seu quarto de hotel em Londres em 2001. Em 4 de janeiro de 2011, seu terceiro filho, Alí Reza, também vítima de frequentes depressões, tirou a própria vida em Boston enquanto aguardava o nascimento de sua única filha.

Estes dois filmes prometem oferecer um olhar profundo sobre a vida de uma mulher extraordinária que testemunhou alguns dos eventos mais importantes do século XX.

Mas ainda há muitos detalhes a serem fechados, especialmente no projeto de ficção, que ainda está dando seus primeiros passos. Ainda não tem título nem o nome da atriz que interpretará Farah Diba na tela grande.

A mansão de Farah Diba em Cuernavaca

Embora não fosse a primeira vez que visitava o país, pois em 1975 havia feito uma turnê pelo porto turístico de Acapulco e pelas zonas arqueológicas no sudeste, o Xá da Pérsia chegou ao seu exílio em Morelos acompanhado de sua última esposa, Farah Diba, e seu filho mais velho, então com 18 anos. As três filhas do casamento tinham ido viver temporariamente nos Estados Unidos. Sua chegada foi discreta e, embora a imprensa internacional tivesse antecipado a chegada do monarca ao país, em Cuernavaca ele poderia passar despercebido e encontrar tranquilidade, apesar de estar sempre cercado por uma equipe de segurança de mais de 70 pessoas, que o protegiam a uma distância segura e de diferentes ângulos.

O espaço natural para Reza Pahlavi encontrar seu refúgio era na luxuosa avenida Palmira, famosa por suas casas de estilo francês. A do monarca era a mais luxuosa de todas. Tratava-se de uma mansão branca, com piscina e um salão de baile na parte inferior, que raramente era usado porque a família não tinha muita vida social com seus vizinhos, mas recebia ocasionalmente a visita de personalidades estrangeiras.