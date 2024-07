Campeão do BBB 24 esquece ex e vive novo amor em Parintins

Davi Brito, do BBB 24, assume namoro com musa do Boi Garantido

Davi, campeão do BBB 24, está namorando Tamires Assis, musa do Boi Garantido no Festival de Parintins. Os dois foram flagrados durante um momento íntimo.

ANÚNCIO

Nesta terça-feira (2), o baiano assumiu o romance nas redes sociais ao compartilhar print de uma videochamada que fez com a amada, que foi chamada de “meu amor”.

O campeão da última edição do BBB revelou que o casal vive na ponte aérea, ou seja, Tamires viaja de Manaus, no Amazonas, até Salvador, na Bahia, para eles se encontrarem.

“Semana que vem você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador”, escreveu ele.

Romance na web

Davi demonstrou todo seu amor pela musa do Boi Garantido nas redes sociais. Durante o tempo em que ficou em Manaus, o ex-BBB compartilhou um vídeo com Tamires onde apareceu “derretido” por ela.

“Tô com minha... não posso falar. Deusa de Itamaracá”, disse o brother, que chegou a comentar em uma foto da manauara que ela era linda de coração: “Vou conhecê-la muito mais”, escreveu ele.

O fim do namoro de Davi e Mani

Davi deixou claro que Mani foi quem colocou um ponto final na relação e chamou a cozinheira de ex-namorada.

ANÚNCIO

“Ela que terminou comigo. Não soube respeitar o momento que eu estava vivendo. Eu conversei com ela e expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento”, disse o campeão do BBB 24.

O plano de Davi era voltar para Salvador e continuar vivendo sua vida: “Eu pedi calma”, afirmou o ex-brother.

Vale lembrar que os boatos envolvendo a separação de Davi e Mani começaram logo após sua entrevista no Mais Você, um dia depois da final do BBB 24. Para Ana Maria, o ex-BBB disse que o casal estava “se conhecendo”.

Juntos há um ano e meio, o casal ganhou o carinho do público e virou assunto na TV e nas redes sociais. A confirmação da separação também abalou a todos que torciam por eles depois da final do BBB 24.