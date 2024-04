Davi chama Mani Reggo de ex-namorada e revela: ‘Fui bombardeado’

O campeão do BBB 24 não demorou para intitular Mani Reggo como sua ex-namorada. Fora do reality show, o baiano revelou ainda que foi bombardeado pela própria família.

“Eu queria que as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco. Eu precisava de um tempo para minha cabeça raciocinar, para saber o que estava acontecendo comigo”, assume o ex-brother, após 100 dias confinado.

Com a vida cheia de novos compromissos por causa do BBB, Davi pediu um tempo para todos, mas reforçou que não foi ouvido. Em seu desabafo, o campeão da temporada 24 lembrou os familiares que tinha acabado de sair da casa mais vigiada do Brasil.

Davi confirma término com Mani e fãs do BBB reage com força nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

“Me bombardearam de informações, parei na cama e fiquei em estado de choque”, explicou o motorista de aplicativo ao participar do programa Alta Horas.

O fim do namoro de Davi e Mani virou assunto na TV

Entrevistado por Serginho Groisman, no Altas Horas, Davi deixou claro que Mani foi quem colocou um ponto final na relação e chamou a cozinheira de ex-namorada.

“Ela que terminou comigo. Não soube respeitar o momento que eu estava vivendo. Eu conversei com ela e expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento”, disse o campeão do BBB 24 durante as gravações do programa que vai ao ar no sábado (04).

Davi, campeão do BBB 24, chama Mani Reggo de ex-namorada no Altas Horas (Globo)

Segundo Davi, sua ideia era voltar para Salvador e continuar vivendo sua vida normal: “Eu pedi calma”, afirmou o ex-brother.

Vale lembrar que os boatos envolvendo a separação de Davi e Mani Reggo começaram logo após sua entrevista no Mais Você, um dia depois da final do BBB 24. Para Ana Maria Braga, o ex-BBB disse que o casal estava “se conhecendo”.

Juntos há um ano e meio, Davi e Mani ganharam o carisma também viraram assunto na TV e nas redes sociais. A confirmação da separação também abalou a todos que torciam por eles depois da final do BBB 24.