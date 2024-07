As fotos de JLo viajando em classe econômica de avião que chocam as redes: seriam por “culpa” de Ben Affleck

Um dos casais que mais têm causado alvoroço ultimamente é o formado por Jennifer Lopez e Ben Affleck. Os artistas, que foram um casal em 2002 por dois anos e surpreenderam o mundo ao se casarem em 2022, estariam passando por um momento difícil e os rumores de separação aumentam a cada dia.

Nesse sentido, o ator retirou suas coisas de casa há algumas semanas e está alugando uma casa, enquanto JLo passou alguns dias sozinha na Europa e recentemente voltou aos Estados Unidos.

E dentro desse contexto, um detalhe curioso chamou a atenção das redes sociais e da imprensa internacional, que seria uma nova prova que demonstraria que "Bennifer" está passando por um de seus piores momentos.

As fotos de JLo que se tornaram virais

De acordo com o que foi relatado pelo New York Post, em 24 de junho, Jennifer Lopez brilhou ao comparecer ao desfile da Christian Dior como parte da Semana de Moda em Paris.

JLo Corbis via Getty Images (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Dias depois, a cantora e atriz retornou à América do Norte, mas em um cenário totalmente distante do glamour da capital francesa.

Isso porque, apesar de tentar passar despercebida, JLo foi surpreendida viajando em classe econômica em um voo comercial.

Nesse sentido, a artista foi vista tanto na fila como todas as outras pessoas para passar pela Alfândega, e também foi fotografada sentada no avião. No entanto, a "Diva do Bronx" pagou pelo assento ao lado dela, onde colocou sua bolsa, e pelo do corredor, onde seu guarda-costas foi sentado.

Nos meios de comunicação, ficaram surpresos ao ver Lopez viajando em classe econômica, embora, de acordo com o que foi relatado pelo Daily Mail, a "culpa" dessa situação seria de Ben Affleck.

De acordo com a mídia britânica, a artista estaria economizando dinheiro “em meio aos contínuos rumores de divórcio de Ben Affleck e após o cancelamento de sua turnê”.

Desta forma, embora nenhum dos dois tenha se referido publicamente ao seu relacionamento amoroso, os rumores sobre o fim do relacionamento entre as duas celebridades continuam aumentando.