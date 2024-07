Férias na França: Gretchen aproveita onda de calor com o marido

Ao lado do marido, Gretchen na praia em Menton, na França

Aos 65 anos, Gretchen mostrou aos seus seguidores que está em forma durante um dia de praia na França. A rainha do rebolado estava acompanhada do marido Esdras, de 52, e fez alguns registros do momento.

O casal curtiu a privacidade numa praia em Menton, no sul da França, próxima da fronteira com a Itália: “Que essa semana seja incrível”, disse a famosa.

Numa das fotos, publicadas no Instagram, a artista aparece de biquíni, aproveitando para tomar sol na cadeira de praia.

Gretchen visita os filhos

Junto do marido, a famosa aproveitou para visitar os filhos que moram no destino. Ela também compartilhou alguns vídeos para mostrar a praia aos seus seguidores.

“E a segundona começa perfeita aqui em Menton. A gente está montando uma tenda aqui na beira da praia, olha só”, falou a ex-Chacrete.

Praia vazia na França

Mesmo com sol, o dia em Menton (França) estava nublado e a rainha do rebolado comemorou, afinal, a praia estava vazia.

“Hoje tá meio nublado, quase ninguém aqui, mas a gente está curtindo aqui. Porque quando a gente pensa: ‘a gente merece’, é porque a gente merece”, disse ela.

Edras, marido da cantora, também entrou no mar, mostrando que a água do oceano não estava tão gelada.

“Isso é que é ter coragem. Essa água não é quente não, viu?”, reagiu a famosa durante o vídeo.

Cuidado com os pickpockets em Paris

Tomar cuidado com os pickpockets (batedores de carteira) durante as férias em Paris é algo muito importante para vivenciar a cidade luz sem problemas. Mas, às vezes, não tem como escapar e até as celebridades, como Jojo Todynho, acabam sendo alvo deles.

A vencedora do reality show A Fazenda 12 (Record) disse que quase bateu em um pickpocket durante uma tentativa de assalto em Paris. Segundo ela, Renata, sua advogada e amiga, segurou a bolsa e ela quase pegou o assaltante.

Nos stories no Instagram, Jojo fez um movimento de soco indicando que iria bater na pessoa para que o furto não acontecesse.

Renata disse que os assaltantes ficaram com medo da funkeira e foram embora sem levar nada: “Dei logo uma ‘olhada Brasil’, Renata segurou a bolsa e já estava pronta, quase [bati]. Que aventura. São caras de pau”, disse a ex de Lucas Souza.