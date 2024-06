Morte de Chrystian: Esclarecido por que Gretchen ficou em silêncio

A morte de Chrystian, da dupla com Ralf, aos 67 causou uma avalanche de despedidas ao cantor nas redes sociais, onde fãs e famosos deram o último adeus. Mas, o silêncio de Gretchen virou uma grande polêmica, já que eles foram namorados em 1981.

Diante deste problema, a assessoria da famosa de 65 anos deixou claro que a rainha do bumbum não iria se pronunciar sobre a morte do cantor sertanejo.

Em nota, a equipe disse que eles tiveram um breve relacionamento no passado, mas não mantinham contato há mais de 40 anos: “A artista não se pronunciou e nem se pronunciará sobre a morte do cantor Chrystian”, enfatiza a nota.

Segundo a equipe, Gretchen respeita o luto dos familiares e fãs, mas, principalmente, o da viúva do cantor: “Gretchen deseja seus sinceros sentimentos e pêsames à viúva e aos filhos do cantor, e que Deus os conforte”, complementa o documento.

Irmã de Gretchen vai ao velório

Diferente da rainha do bumbum, Sula Miranda foi ao velório do cantor, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, e disse que tem uma eterna gratidão por Chrystian.

“Em alguns momentos, nossas vidas estavam próximas e dei muitas risadas com seu jeito alegre e divertido”, disse a cantora.

A causa da morte de Chrystian foi revelada

O Hospital Samaritano, na Zona Oeste de São Paulo, confirmou que o cantor sertanejo Chrystian morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

Aos 67 anos, o artista tinha sido internado na noite de quarta-feira (19) após passar mal, mas não resistiu e teve o óbito confirmado horas depois de dar entrada no hospital.

Antes, a assessoria do sertanejo informou que ele foi diagnosticado recentemente com uma condição que “exige repouso imediato e tratamento especializado”. Ele faria um show em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no próximo sábado (22), mas o mesmo foi cancelado por conta dos problemas de saúde dele.

Confira abaixo a nota enviada pelo hospital

“O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos”, diz a nota do hospital”.