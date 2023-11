Gretchen rebate críticas após dança no TikTok: "porque não viram a outra", diz cantora

Gretchen não ficou em silêncio diante das críticas online após uma divertida dancinha com seu marido, Esdras de Souza, no TikTok. A artista escolheu as redes sociais para rebater os comentários maldosos e esclarecer sua perspectiva, divulgou o Observatório dos Famosos.

Não deixando-se abalar

Nos stories do Instagram, Gretchen compartilhou sua reação descontraída enquanto seu marido participava de uma enquete sobre saúde mental. Enquanto alguns internautas criticavam a dança do casal, a cantora não hesitou em responder com humor, enfrentando os haters com respostas bem-humoradas.

Dentre os comentários, Gretchen destacou uma crítica à suposta "cabeça grande" de Esdras. Em resposta, ela rebateu de forma descontraída: "Porque não viram a outra", acompanhado de risos. A postura da cantora evidencia sua habilidade em lidar com críticas, transformando-as em momentos de descontração.

Divertindo-se apesar das críticas

Mesmo diante das opiniões negativas, Gretchen reforçou que estava se divertindo e não se deixa abalar por julgamentos. A atitude descontraída da artista nas redes sociais demonstra não apenas seu talento nos palcos, mas também sua capacidade de enfrentar os desafios virtuais com bom humor em primeiro plano.

Gretchen, além de brilhar como cantora, mostra-se uma expert em lidar com a pressão das redes sociais, mantendo o foco na diversão e no positivismo. Sua resposta às críticas não só silencia os detratores, mas ressalta sua postura admirável diante dos desafios virtuais.