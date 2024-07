‘Você não tem que gostar’, diz Jojo Todynho sobre novo look

O cabelo raspado e com listras de Jojo Todynho foi duramente criticado pelos seguidores da vencedora do reality show A Fazenda 12, que não deixou barato e falou que ninguém tem que gostar do estilo dela.

“Quero deixar registrado aqui, porque acho que vocês não entenderam, sempre eu deixo essa mensagem: ‘Ah, eu não gostei de tal coisa’. Mas você não tem que gostar”, soltou a celebridade.

A lição de moral nos haters continuou e a influencer disse que identidade é algo que a pessoa se identifica, que vem da personalidade de cada ser humano.

“A nossa identidade, o que a gente se identifica, vem da nossa personalidade”, destacou ela.

Não pediu opinião

Cansada dos ataques e críticas, Jojo Todynho soltou o verbo e disse que não pediu a opinião de ninguém antes de mudar o visual.

“Não pedi para ninguém comentar se gostou ou não gostou. Eu gostei, postei e ponto. A sua opinião, o que você acha, você guarda para você”, comentou a famosa.

A ex-mulher de Lucas Souza disse também que quando não gosta de algo prefere guardar para ela não causar nas redes sociais: “A pessoa não quer saber se eu gostei ou não gostei. Ela não me perguntou”.

Ela ainda desmereceu o rótulo de “figura pública” e disse aos críticos do seu novo cabelo que nem pediu elogios: “Eu tenho uma coisa chamada personalidade. Eu não vou tá da maneira que você acha”.

“‘Ah, mas o cabelo loiro é mais bonito’. Tá, mas eu quis tirar o loiro e aí? (...) As pessoas se incomodam com tudo, mas menos com a vida delas”, finalizou.

Cara de pobre

O termo foi usado para criticar Jojo Todynho durante sua última viagem. A famosa esteve em Paris, ao lado da advogada Renata, e aproveitou para mostrar um pouco para os seguidores, mas há quem não tenha gostado muito.

Cansada, a vencedora de A Fazenda 12 não se calou diante do hate e disparou: “Igual a você, a diferença é que você, além de passada, é frustrada, invejosa”.