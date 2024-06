Férias em Paris: Jojo Todynho rebate ao ser chamada de ‘cara de pobre’

Jojo Todynho não se calou ao ter mais um dia revoltante durante as férias em Paris. Desta vez, a famosa foi chamada de “cara de pobre” por uma seguidora que comentou uma foto onde ela aparece toda produzida.

A vencedora de A Fazenda 12, que está em Paris para curtir a semana de moda da capital francesa, não se calou diante do hate: “Igual a você, a diferença é que você, além de passada, é frustrada, invejosa”.

Jojo Todynho foi vítima dos pickpockets

Tomar cuidado com os pickpockets (batedores de carteira) durante as férias em Paris é algo muito importante para vivenciar a cidade luz sem problemas. Mas, às vezes, não tem como escapar e até as celebridades, como Jojo Todynho, acabam sendo alvo deles.

Pelo perfil oficial no Instagram, a vencedora do reality show A Fazenda 12 (Record) disse que quase bateu em um pickpocket durante uma tentativa de assalto em Paris. A influencer disse aos seguidores que Renata, sua advogada e amiga, segurou a bolsa e ela quase pegou o assaltante.

Nos stories no Instagram, Jojo fez um movimento de soco indicando que iria bater na pessoa para que o furto não acontecesse.

Em seguida, Renata disse que os assaltantes ficaram com medo da funkeira e foram embora sem levar nada: “Dei logo uma ‘olhada Brasil’, Renata segurou a bolsa e já estava pronta, quase [bati]. Que aventura. São caras de pau”, disse a ex de Lucas Souza.

Para relaxar, Jojo aproveitou o espaço fitness do hotel em Paris e correu na esteira. Aos fãs, a cantora relatou que iria “correr até o fim”.

Jojo não fez piada de Cariúcha

Ainda durante as férias em Paris, Jojo Todynho disse que nunca faria piada com a cirurgia realizada por Cariúcha para remoção de 17 miomas do útero.

Pelo Instagram, a cantora negou os boatos e disse que “jamais teria essa atitude com qualquer pessoa”.

“Saúde e doença são coisas que não cabem em roda de fofoca. Isso é algo que não combina com meu caráter e quem me conhece sabe disso. Jamais teria uma fala dessas, jamais!”, disse Jojo numa entrevista exclusiva à Quem.