Jojo Todynho humilhada em Paris: ‘Queria ter nascido uma nepobaby’

Jojo Todynho não tem desfrutado de bons dias em Paris. Pelo Instagram, a famosa falou que foi humilhada depois de comprar ingressos VIPs para ver o quadro da Monalisa, que fica dentro do Museu do Louvre, um dos principais pontos turísticos da capital francesa.

ANÚNCIO

“Olha, mas eu estou sofrendo uma humilhação desde ontem para poder ver a Monalisa... Nós compramos ingressos VIP e não sei mais o que, mas agora tem que ligar”, disse a campeã de A Fazenda.

No desabafo, Jojo Todynho até xingou a famosa pintura feita por Leonardo da Vinci e disse que poderia ser filha de Beyoncé: “Não estaria passando por essa humilhação”.

A frustração de Jojo por não conseguir conhecer um dos maiores pontos turísticos de Paris foi tanta que ela também desejou nascer como Sasha, filha de Xuxa Meneghel, e lembrou de um termo usado pela estilista.

“Eu queria mesmo era ter nascido uma ‘nepobaby’ e viver nesse nepotismo do privilégio”, desabafou a famosa.

Advogada de Jojo resolve tudo em Paris

Enquanto Jojo Todynho falava com os seus seguidores, sua amiga e advogada Renata tentava resolver o problema dos ingressos VIPs.

Quando percebeu, a intérprete do hit Que Tiro Foi Esse brincou com a situação: “Tá falando com a Monalisa?”, perguntou a celebridade.

ANÚNCIO

Renata também teve que ir até uma estação do metrô de Paris para pegar os ingressos e Jojo seguiu nas redes sociais contando tudo aos fãs.

“Tudo acontece na minha vez. A Renata teve que ir lá no metrô para pegar o ingresso. É muita humilhação!”.

Em seguida, mais calma, ela brincou e exigiu que Monalisa olhasse na sua cara quando ela chegar ao Louvre: “Vou perguntar qual é o problema”, disse a influenciadora, que conseguiu visitar o ponto turístico.