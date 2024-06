Verão na Europa: Evaristo Costa curte a estação no Reino Unido

Evaristo Costa, ex-âncora do Jornal Hoje (Globo), pode ser visto durante anos apenas de terno e gravata, mas depois que deixou a CNN Brasil, o famoso mostra um lado diferente, e até mais ousado, para os mais de 7,4 milhões de seguidores.

ANÚNCIO

Desta vez, o jornalista mostrou que gosta de aproveitar o verão na Europa tomando banho de piscina para refrescar o calor que faz no Reino Unido, onde mora com a família.

Nos stories do seu perfil oficial no Instagram, Evaristo Costa brincou com o fato de estar afastado da rede social, onde posta vídeos e fotos diariamente:”Desculpe o sumiço. Estou superocupado”, escreveu ele.

Em seguida, o famoso aparece sem camiseta e dentro da água aproveitando o bom tempo.

Evaristo Costa sofre da doença de Crohn

O ex-jornalista da Globo e da CNN Brasil preocupou os fãs ao surgir nas redes sociais usando uma roupa de hospital. Na época, o famoso revelou que foi internado por complicações relacionadas à Doença de Crohn, uma séria doença inflamatória do trato gastrointestinal.

O jornalista também fez um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. Aos seguidores, ele disse que diarreia crônica, dores abdominais persistentes, perda de peso significativa, sangramento nas fezes e febre foram os indicadores da doença de Crohn.

Porém, os sintomas vão além do trato gastrointestinal, podendo incluir artrite, aftas, inflamação ocular e erupções cutâneas nas pernas.

ANÚNCIO

A saída de Evaristo Costa da Globo

O jornalista deixou a bancada do Jornal Hoje em 2017. Sua despedida deixou os fãs chocados, mas também criou uma onda de memes e comentários engraçados sobre a situação.

“Eu preciso descansar. Eu preciso descansar o corpo e preciso descansar a mente. São muitos anos fazendo a mesma coisa”, afirmou Evaristo em vídeo publicado nas redes sociais.

O jornalista também agradeceu aos fãs que sempre o acompanham na internet.