Harry procura residência no Reino Unido para receber amigos que não se entendem com Meghan Markle

Desde que se afastou da família real britânica em 2020, o Príncipe Harry tem morado na Califórnia, Estados Unidos, ao lado de sua esposa, a atriz Meghan Markle. A mudança marcou o início de uma nova fase na vida do Duque de Sussex, que abdicou de suas funções reais. No entanto, após quatro anos, Harry está demonstrando sinais de nostalgia e vontade de retomar alguns aspectos de sua vida anterior.

De acordo com Tom Quinn, especialista em Família Real e autor de diversos livros sobre a monarquia britânica, Harry está buscando uma residência permanente no Reino Unido.

O objetivo é ter um local para receber amigos que não têm uma boa relação com Meghan Markle. Quinn afirmou ao jornal The Mirror que o príncipe sente falta dos amigos do exército, os quais têm evitado visitá-lo na Califórnia devido à má relação com Markle.

Saudades e planejamento para o futuro

Conforme o especialista, a fase de lua de mel com a vida nos Estados Unidos, que inicialmente era empolgante e cheia de novidades, parece ter chegado ao fim.

Harry está agora olhando para trás de maneira nostálgica, relembrando os tempos passados com carinho. Ele está decidido a encontrar um lar permanente no Reino Unido, um lugar que lhe permitirá manter laços próximos com amigos antigos.

Um dos motivos que impulsionam o príncipe é sua determinação em garantir a segurança necessária, financiada pelo governo britânico.

Quinn destacou que essa é uma das razões pelas quais o príncipe continua insistindo em ações legais para garantir essa proteção. Harry ainda pode contestar a decisão da Suprema Corte do Reino Unido, que recentemente validou os procedimentos adotados pelo governo britânico em relação à sua segurança.

Desafios e contestações legais

O segundo filho do Rei Charles III enfrenta desafios legais significativos na sua tentativa de conseguir segurança paga pelo governo britânico.

A Suprema Corte confirmou a legalidade dos procedimentos adotados pelo governo, mas Harry continua determinado a lutar por essa causa. A busca por uma casa permanente no Reino Unido é parte de um plano mais amplo para criar um equilíbrio entre sua nova vida nos Estados Unidos e as raízes que deixou para trás.