Repórter cai do 3º andar de prédio durante encontro amoroso; astrólogo é suspeito de tentar extorqui-lo

Polícia Civil do DF investiga queda de repórter do 3º andar de prédio, na Asa Norte, no DF

Um jornalista que trabalha em uma emissora de TV, no Distrito Federal, foi internado com lesões graves após cair do terceiro andar de um prédio, na Asa Norte. Segundo informações da polícia, ele teria marcado um encontro amoroso com um astrólogo, que é suspeito de tentar extorqui-lo. O caso segue em investigação em sigilo.

O caso aconteceu no último dia 23 de maio. Conforme revelado pelo portal “Metrópoles”, o repórter e o astrólogo se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento gay. Após várias conversas, eles marcaram o encontro. Porém, ao perceber que estava trancado no imóvel, o jornalista teria ficado desesperado.

Segundo a reportagem, o astrólogo teria exigido o pagamento de R$ 500 para deixar o repórter ir embora, mas ele tentou passar da varanda do terceiro andar do prédio para o apartamento de baixo, quando acabou caindo.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde passou por uma cirurgia na última terça-feira (28) para colocação de alguns pinos na região da bacia. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde.

A polícia destacou que o astrólogo segue sendo investigado, mas não repassou outros detalhes do caso, que segue apurado em sigilo.

Quem é o repórter que caiu?

O nome do jornalista que sofreu a queda não foi revelado pela polícia, porém, os portais “Onda Digital” e “AM Post” afirmam que se trata do amazonense Izaías Godinho, de 32 anos, que trabalha na CNN Brasil, em Brasília.

Porém, o jornalista desativou seu perfil oficial no Instagram e a emissora também não se pronunciou a respeito do caso. No dia da queda, Izaías chegou a entrar ao vivo no telejornal “Novo Dia”, que é exibido às 6h, mas desde então não apareceu mais na programação.