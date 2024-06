Eliana na Globo: Apresentadora já tem um caminho definido

A primeira aparição de Eliana na Globo será no Fantástico deste domingo (30), onde a apresentadora fala sobre a mudança de emissora e o que espera desta nova fase para a jornalista Renata Capucci, que postou uma foto ao lado da loira.

ANÚNCIO

Depois da entrevista, a amiga de Xuxa e Angélica vai aparecer como jurada convidada do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck , no dia 7 de julho.

Vale lembrar que Luciano Huck e Eliana namoraram entre 1997 e 1999 e hoje são bons amigos.

Já pelas redes sociais, Eliana disse que o contrato com a Globo sempre foi um sonho: “Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo”.

O que Eliana vai fazer na Globo?

Tal pergunta não foi respondida ainda, mas há muitas possibilidades para Eliana, que foi cotada para entrar no programa Saia Justa (GNT) para se acostumar com o estilo das produções da Globo.

Outra hipótese é colocar a loira como a nova apresentadora do The Masked Singer Brasil, substituindo Ivete Sangalo, que não renovou o contrato.

Na casa nova, Eliana Michaelichen também pode assumir uma nova versão do Vídeo Show, como foi noticiado pelo site O Globo. Mas, o retorno do programa extinto em 2019 ainda é uma incerteza nos bastidores do canal.

ANÚNCIO

Um programa para Eliana

Líder em audiência nos domingos do SBT, Eliana também pode apresentar um programa semanal na Globo. Mas apenas em 2025, segundo o jornalista Alessandro LoBianco.

Segundo o colunista do A Tarde é Sua (RedeTV!), a loira deve aproveitar um tempo longe da TV para descansar a imagem e o tempo com a família.

A carreira de Eliana

Vista no início como uma apresentadora de público infantil, Eliana começou na TV aos 18 anos, em 1991, no programa Festolândia, no SBT. Após outras produções, como apresentação do Bom Dia & Cia e Eliana & Cia, além de músicas e filmes.

A apresentadora foi para a Record, em 2003, onde migrou seu foco para o público adulto, em 2005, apresentando o Tudo É Possível aos domingos. De volta ao SBT em 2009 ela ganhou o próprio programa homônimo, também aos domingos.