Eliana na Globo: Salário baixo da loira choca todo mundo; saiba qual

Eliana ainda não foi anunciada como a nova contratada da Globo (algo que deve acontecer nos próximos dias, mas o salário oferecido para a loira vazou e chocou muita gente.

Segundo o jornalista Matheus Baldi, do Melhor da Tarde (Band), o valor pago gira em torno de R$ 200 mil, considerado baixo para os padrões da Globo, que passa por uma reestruturação financeira e já rompeu o contrato fixo com muitos famosos.

“A minha fonte me garantiu que nesse momento em que a emissora vem adotando uma política de reduzir os salários, a Eliana também vai passar por isso, mas ficará no ar o ano inteiro”, disse o colunista.

Mas, no final do mês Eliana vai se dar bem financeiramente. Além do salário fixo, a apresentadora terá valores adicionais com as diversas ações de merchandising que fará ao longo de seu programa na Globo.

Eliana não foi para Globo atrás de dinheiro

O jornalista Matheus Baldi, do Melhor da Tarde, garante que a ex-SBT não assinou com a Globo por dinheiro, mas sim para experimentar algo novo na carreira.

Segundo o colunista, Eliana vai “em busca de realizar sonhos” e por isso teve uma negociação de contrato flexível com os diretores da emissora da família Marinho.

“O faturamento em merchan quando ela estiver no ar deve chegar a R$ 1 milhão”, frisou Baldi.

Globo anuncia a chegada de Eliana

A Globo deve anunciar a contratação oficial de Eliana no dia 27 de junho, nas redes sociais, e no domingo (30) deve aparecer numa entrevista exclusiva no Fantástico, que será conduzida pela jornalista Renata Capucci.

Ainda sobre os primeiros passos de Eliana na Globo, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, diz que a amiga de Xuxa e Angélica deve aparecer primeiro como jurada convidada do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck , no dia 7 de julho.

Luciano Huck, que foi namorado de Eliana entre 1997 e 1999, deve apresentar a loira como a nova contratada da Globo, dando as boas-vindas ao canal.