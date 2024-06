‘Divertida Mente 2′: Assim parecem ‘Culpa’, ‘Suspeita’ e outras emoções que não chegaram à tela

O filme ‘Divertida Mente 2′ é um filme que, menos de um mês após sua estreia, demonstrou ter uma incrível conexão com seu público, sendo um sucesso de bilheteria que expõe a realidade do que muitos vivem internamente. Pela primeira vez, abre uma porta para a compreensão das chamadas lutas interiores, ilustradas por personagens que conquistaram milhares ao redor do mundo.

Ansiedade, inveja, vergonha, tédio e nostalgia, são algumas das novas emoções adicionadas que chegaram para revolucionar a vida adolescente de Riley, e que têm todos os fãs identificados com suas frases e até com seus memes, no entanto, embora para muitos este seja um filme impossível de ser melhorado, a realidade é que inicialmente existiam mais sentimentos planejados para ‘Divertida Mente 2′ que acabaram não sendo incluídos.

A realidade é que o diretor Kelsey Mann originalmente planejou incluir nove personagens. Em uma entrevista com a ‘Entertainment Weekly’, o diretor de cinema revelou que seu objetivo inicial era ilustrar de forma mais intensa as mudanças emocionais que a adolescência traz consigo.

Para isso, ela pensou em adicionar personagens como Suspeita, Surpresa, Culpa e Pena, e embora eles não tenham sido visíveis nesta entrega, eles foram esboçados por Crystal Kung, a designer de personagens da Pixar. Então, trazemos uma imagem de como essas emoções teriam sido se tivessem chegado às telas.

Suspeita

Surpresa

Culpa

A chegada das novas emoções à cabeça de 'Riley' em sua adolescência deu uma reviravolta que muitos descrevem como emocionante, pois até o momento a maioria dos comentários sobre o filme são favoráveis, o que desencadeou uma febre por seus personagens.

Por outro lado, apesar da criatividade dos personagens, eles foram finalmente descartados. De acordo com Mann, os comentários recebidos sugeriam que, embora esses novos personagens fossem fascinantes, sua inclusão poderia resultar em uma distração significativa devido à sobrecarga de elementos na tela.