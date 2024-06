Jennifer Lopez e Ben Affleck deixam escapar “sem querer” detalhe que revelaria sua separação definitiva

Jennifer Lopez e Ben Affleck passaram de ser um dos casais que nos fez acreditar que as almas gêmeas sempre acabam juntas para um dos mais polêmicos, envolvidos em constantes questionamentos sobre sua dinâmica.

ANÚNCIO

Desde que retomaram seu relacionamento em 2021 e se casaram em 2022, Lopez e Affleck não pararam de estar sob os holofotes, pois parecia que desta vez seria um "para sempre", no entanto, agora eles desencadearam especulações sobre uma possível ruptura.

Nas últimas semanas, os famosos têm dado sinais de uma crise, como aparições em eventos e passeios familiares sozinhos, bem como a ausência de suas alianças de casamento e uma suposta mudança de Affleck da casa que compartilhava com J.Lo.

No meio de tudo isso, a chamada ‘Diva do Bronx’ anunciou o cancelamento de sua residência em Las Vegas para “cuidar de sua família”, embora, de acordo com um relatório do Page Six, o local que sediaria os 90 concertos programados para 2025 “temeu a baixa venda de ingressos”. Além disso, os fracassos de seus filmes Atlas e This Is Me...Now: A Love Story levaram especialistas a apontar que a crise com Affleck poderia ser uma tática publicitária para desviar a atenção.

O sinal “definitivo” de uma ruptura

Embora Ben e Jennifer tenham deixado todos confusos sobre esse assunto, pois justamente quando se pensa que tomaram caminhos separados, eles aparecem juntos com seus anéis de casamento. Agora surgiu uma nova pista que tem convencido os fãs de que estão se separando e desta vez tem a ver com sua mansão opulenta de US$60 milhões.

De acordo com relatos de vários meios de comunicação internacionais, fotos do luxuoso interior da propriedade em Beverly Hills ressurgiram online. Embora a mansão não tenha sido oficialmente colocada à venda, as imagens do seu interior nos sites de agentes imobiliários têm gerado preocupação.

A dinâmica suspeita de amor de Ben e Jennifer

Depois de ambos terminarem relacionamentos significativos, López com o ex-jogador de beisebol Alex Rodríguez e Affleck com a atriz Ana de Armas, as fotografias de "Bennifer 2.0" passeando juntos por Los Angeles inundaram as manchetes. Desde escapadelas românticas até jantares íntimos, o casal nunca escondeu sua proximidade.

ANÚNCIO

No entanto, este ressurgimento de relacionamento não tem estado isento de controvérsia. Muitos têm questionado a autenticidade de seu amor, sugerindo que poderia ser uma estratégia publicitária projetada para manter a relevância midiática de ambas as estrelas. Outros apontaram a rápida retomada de seu romance como um sinal de imprudência, questionando se deram tempo suficiente para curar de relacionamentos passados.

Apesar das críticas, há aqueles que ainda lembram com carinho a época em que seu romance original era o assunto de Hollywood, pedindo para que “deixem as especulações”. Se o romance deles florescer ou desaparecer, a história de Jennifer Lopez e Ben Affleck certamente continuará sendo uma das mais comentadas no mundo do entretenimento.