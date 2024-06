Leah Remini e sua melhor amiga Jennifer Lopez se reconectaram depois de brigar em 2022 por Ben Affleck

Leah Remini e sua melhor amiga, Jennifer Lopez, retomaram sua amizade após uma disputa em 2022 relacionada a Ben Affleck. Uma fonte próxima informou ao Page Six que as amigas de longa data se afastaram antes do casamento de Lopez com Affleck devido às preocupações de Remini sobre o ator de “Batman”.

A fonte explicou que Reminile lembrou a Lopez por que terminou inicialmente com o ator de "Gone Girl" em 2002: "Porque ele é egoísta e não está totalmente comprometido como parceiro", afirmou a fonte. "J.Lo ficou tão furiosa que cortou todo contato e não convidou Remini para seu casamento", acrescentou. Remini não compareceu à cerimônia na Geórgia em agosto, que contou com a presença de Matt Damon, o diretor Kevin Smith e seu colega de "Clerks", Jason Mewes.

Leah Remini não concordou com o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Nesse momento, fontes disseram ao TMZ que a ex-ciencióloga estava ocupada ajudando sua filha de 18 anos, Sofia, a se preparar para a universidade. Lopez e Affleck se casaram primeiro em uma cerimônia privada em Las Vegas em julho de 2022. Em setembro de 2023, a amiga de Remini, Michelle Visage, foi questionada no podcast “Las Culturistas” se a estrela de “King of Queens” e a superestrela do pop ainda eram amigas. Ela respondeu: “Sem comentários”.

Eles estão resolvendo suas diferenças Agencias (Agencias)

Lopez e Affleck começaram a gerar especulações sobre problemas em seu relacionamento quando Affleck não compareceu ao Met Gala com Lopez no início de maio. Em 17 de maio, a People informou que estavam vivendo separadamente. Por outro lado, Remini e Lopez se conheceram em 2004, quando Lopez começou a sair com o cantor Marc Anthony.

Elas sempre foram o apoio uma da outra Agencias (Agencias)

Lopez disse sobre sua amizade: “Foi uma daquelas coisas de química instantânea, onde você simplesmente sente, ‘Eu amo essa pessoa. Eu amo estar perto dessa pessoa. Essa pessoa me faz rir’”. Em 2018, Remini disse no “The View”: “Nós somos muito próximas, como irmãs... Mas de uma maneira diferente das irmãs”.