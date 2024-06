Divertida Mente 2: conheça as novas emoções presentes na sequência da animação

Após nove anos desde o primeiro filme da franquia, ‘Divertida Mente 2′ está previsto para chegar aos cinemas em 20 de junho deste ano e conta com diversas novidades! A tão esperada animação da Disney e Pixar abordará a adolescência de Riley, carregada de um novo grupo de emoções.

Além do time de emoções já vistos na primeira produção, ‘Divertida Mente 2′ dá as boas vindas ao Tédio, Ansiedade, Vergonha e Inveja. Confira:

Ansiedade

Divertida Mente 2: conheça as novas emoções presentes na sequência da animação (Reprodução/Disney)

De cor laranja, a Ansiedade é responsável por prever qualquer resultado negativo na vida de Riley, de modo tenso e elétrico. “Sempre vemos o branco dos olhos dela e seu cabelo emplumado revela seus constantes movimentos”, diz o diretor de arte, Jason Deamer.

Kelsey Mann, diretor da produção, descreve: “Ao tentar manter Riley a salvo, protegida e aceita pelos demais, a Ansiedade faz Riley mudar. Acho que muitos adolescentes passam por isso; eu passei. Nós mudamos nossa forma de ser, nos modificamos um pouco para sermos aceitos pelos outros. Mas será que deveríamos mudar nosso jeito de ser para agradar as pessoas?”

Tédio

Divertida Mente 2: conheça as novas emoções presentes na sequência da animação (Reprodução/Disney)

Muito presente na adolescência de qualquer ser humano, o Tédio não poderia ficar de fora! Assumindo sua cor roxinha, essa emoção é agregada de um modo marcante à personagem.

“É aquela sensação que todos os adolescentes têm quando não se importam com nada ou não querem assumir alguma responsabilidade. o Tédio tem uma postura de apatia e é muito conectado com a tecnologia”, explica o supervisor de história John Hoffman.

Inveja

Divertida Mente 2: conheça as novas emoções presentes na sequência da animação (Reprodução/Disney)

Aspectos de comparação social começam a ganhar mais forma e peso na adolescência, causando o desejo de ter e ser. Na produção, a emoção de cor azul esverdeada também será agregada a Riley. “É claro que ela gostaria de ser mais alta e menos infantil”, diz Deamer.

Vergonha

Divertida Mente 2: conheça as novas emoções presentes na sequência da animação (Reprodução/Disney)

A cada sinal de desconforto social, a Vergonha ganha espaço no cérebro de Riley para manifestar sua timidez e receio.

“Vergonha muitas vezes atua como um ponto de exclamação nas interações de Riley com os outros personagens. Mas ganha vida quando sua relação com a Tristeza se desenvolve. Tristeza entende o Vergonha”, diz Hoffman. “Há entre eles uma afinidade. Vergonha é um personagem muito sensível e se sente excluído, exatamente como a Tristeza se sentia no primeiro filme”.

Assista ao trailer: