Divertida Mente 2: novas emoções e pré-venda de ingressos já se encontram disponíveis

Após nove anos de seu primeiro filme da franquia, a animação “Divertida Mente” da Disney e Pixar estão de volta nas telas de cinema com uma das sequências mais esperada! Desta vez, a produção vai trabalhar na adolescência de Riley com novas emoções e novas aventuras. Com a estreia prevista para o dia 20 de junho, a pré-venda já se encontra disponível por meio deste link.

Confira a sinopse oficial:

“Divertida Mente 2, da Disney e Pixar, volta a entrar na mente da agora adolescente Riley, no momento em que a Sala de Comando passa por uma repentina demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas Emoções. Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo comandam uma operação de sucesso, não sabem ao certo como se sentem quando a Ansiedade, a Inveja, o Tédio e a Vergonha chegam.”

“O elenco de voz em inglês conta com a participação de Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black, Phyllis Smith, Ayo Edebiri, Lilimar, Grace Lu, Sumayyah Nuriddin-Green, Adèle Exarchopoulos, Diane Lane, Kyle MacLachlan, Paul Walter Hauser e Yvette Nicole Brown. Divertida Mente 2 tem direção de Kelsey Mann, produção de Mark Nielsen e produção executiva de Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon. O filme conta com o roteiro de Meg LeFauve e Dave Holstein, a partir de uma história de Mann e LeFauve. Com música de Andrea Datzman, o novo longa-metragem de animação estreia no dia 20 de junho de 2024, somente nos cinemas.”

Trailer oficial

Apesar de as coisas terem voltado ao normal no final do primeiro filme, as novas emoções decorrentes da adolescência de Riley prometem bagunçar a balança de sentimentos da personagem.

“A Alegria gosta que as coisas continuem como sempre foram. Ela é do tipo que diria ‘o último verão foi melhor de todos, não é?’. A gente sempre ri pelo fato de que terminamos o primeiro filme com a Alegria esquecendo de todas as lições que acabara de aprender. Este segundo filme nos dá a oportunidade de mostrá-la aprendendo uma nova lição em um estágio muito diferente da vida de Riley”, diz Jons Rivera, produtor executivo.

