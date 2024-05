O oceano chama! Moana 2 ganha trailer oficial; confira

Mais uma aventura no oceano está prestes a acontecer! ‘Moana 2′ finalmente recebeu o trailer oficial nesta quarta-feira (29), revelando as próximas aventuras da representante sucessora de Motunui.

Com a chegada aos cinemas programada para 28 de novembro deste ano, a produção traz de volta Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson como Moana e o semideus Maui, respectivamente. Confira a imagem oficial:

Assista ao novo traier:

‘Moana 2 conta com a direção de David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e produção de Christina Chen e Yvett Merino, trazendo músicas das vencedoras do Grammy Abigail Barlow e Emily Bear, do indicado ao Grammy Opetaia Foaʻi, e do três vezes vencedor do Grammy Mark Mancina.

Sinopse de Moana 2 e bastidores

Bob Iger, CEO da The Walt Disney Company, já tinha anunciado a chegada de Moana 2 nos cinemas no início do ano. A produção, sequência da franquia indicada ao Oscar em 2016, recebeu diversas novidades.

“Moana segue sendo uma franquia incrivelmente popular”, revelou Iger ao dar o anúncio da produção, “e mal podemos esperar para dar ao público mais de Moana e Maui quando Moana 2 chegar aos cinemas”.

Confira a sinopse da produção:

“Moana 2, a tão aguardada animação da Walt Disney Animation Studios, convida o público a entrar em uma nova viagem com Moana, Maui e uma tripulação de marinheiros inusitados. Quando recebe um chamado inesperado de seus ancestrais, Moana embarca em uma nova jornada pelos mares distantes da Oceania, enfrentando uma aventura repleta de perigos e mistérios a serem desvendados.”

‘Moana 2′ te convida para uma aventura no oceano, programada para chegar às telonas dos cinemas em 28 de novembro deste ano.