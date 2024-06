As fotos ardentes que Georgina Rodríguez postou de biquíni enquanto está de férias com Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez aparece deslumbrante nas recentes fotos que postou em sua conta do Instagram, enquanto está de férias com Cristiano Ronaldo e seus filhos.

ANÚNCIO

A temporada terminou na Arábia Saudita e Cristiano tem alguns dias de folga nos quais ele descansa e depois se concentrará com a seleção de Portugal, para jogar a Eurocopa 2024.

É por isso que CR7 levou sua família e deu uma escapadinha pro Mar Vermelho, no Oriente Médio. As praias paradisíacas com um azul intenso se combinam com as extensas areias e a figura escultural de Georgina Rodríguez.

A modelo e empresária fez um conjunto de fotos em que ela é vista usando vários maiôs de alta qualidade, que destacam o melhor de seu corpo.

Na primeira foto que postou da viagem, Georgina está usando um colar de joias preciosas que combina perfeitamente com o biquíni cor-de-rosa.

Outra das fotos na postagem mais recente está aumentando as temperaturas dos fãs, pois a modelo de 30 anos foi fotografada por trás enquanto caminhava em um cais. Ela estava usando um biquíni vermelho que não passou despercebido pelos seguidores.

Além de Georgina, Cristiano Ronaldo foi acompanhado por seus filhos: Cristiano Jr. (14 anos), os gêmeos Eva e Mateo (7 anos), Alana Martina (6 anos) e a pequena Bella Esmeralda (2 anos), que provavelmente irão com ele para a Euro.