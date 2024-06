Por que a cena da carruagem em Bridgerton 3 é muito mais quente nos livros? Isso é o que não nos mostraram

Os fãs da série Bridgerton estão ansiosos pelos próximos 4 episódios da Temporada 3 para descobrir o desfecho do casal que conquistou corações, Penélope Featherington e Colin Bridgerton.

Mas algo que já se mostrou em várias ocasiões, a cena da carruagem na série não é igual à escrita nos livros de Julia Quinn.

Houve mudanças em alguns detalhes que marcam o desenvolvimento do amor entre Colin e Pen e preparamos o querido leitor com alguns spoilers desta cena que não se limitou a um simples beijo apaixonado.

As diferenças entre o livro e a série

Não é segredo para ninguém que a história se centra na relação que tem sido construída entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton, e o que acontece no quarto capítulo desta temporada, a carruagem, a confissão de amor, os beijos apaixonados e as carícias intensas.

Mas existem grandes diferenças entre a série e os livros, o que dá um contexto diferente à situação e, consequentemente, os personagens reagem de maneira diferente em um formato e em outro.

De acordo com o portal MSN, na série a cena da carruagem ocorre à noite, enquanto no livro de Julia Quinn, ‘Seduzindo Mr. Bbridgerton’, a cena acontece durante o dia, algo muito mais arriscado, já que dessa forma, os dois quebram as regras da alta sociedade de uma maneira mais escandalosa.

Outro aspecto diferente é a forma como ambos personagens chegam a este momento: na série, Penélope acabou de ser humilhada por Colin, o que também faz com que sua única proposta de casamento seja frustrada.

No livro, por outro lado, este momento acontece depois que Colin descobre que ela é Lady Whistledown, a escritora que mantém a alta sociedade em suspense falando de seus segredos.

A idade é mais importante do que você imagina

Outra diferença está centrada na idade dos personagens: na série, Penélope e Colin têm 22 e 24 anos respectivamente, enquanto nos livros, ela é uma ‘solteirona’ de 28 anos e ele tem 33.

Isso certamente dá mais segurança aos seus personagens, e se adicionarmos a isso o fato de que no romance Penélope está apaixonada por Colin há 10 anos, podemos entender por que no livro praticamente incendeiam a carruagem.

O trailer da segunda parte da terceira temporada já foi lançado e parece que Colin pode saber quem é Lady Whistledown, então todos os espectadores da plataforma da Netflix estão ansiosos para ver o que acontece com esse casal que agitou o streaming em 13 de junho.