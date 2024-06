Gracyanne Barbosa faz desabafo sobre a vida de solteira

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou ao Fofocalizando que desde o término de seu casamento com Belo segue sem se relacionar com outras pessoas. Segundo o Splash, ela afirmou que não vem se relacionando com outras pessoas por conta da pressão e do assédio da mídia, que a impede de ter “momentos de paz”.

Conforme a publicação, Gracyanne conta que a pressão da mídia está impedindo que ela tenha qualquer tipo de relacionamento privado no momento, evitando que ela “saia da linha”. “Não tenho aproveitado nada da vida de solteira, porque vocês não me deixam em paz! Não posso fazer nada sem virar notícia, nenhum beijinho ainda, nada mesmo”.

Em seguida, ela reforça que ainda tem sentimentos pelo ex-marido e afirmou que o coração segue comprometido: “O coração ainda tem dono, então não dá para fazer nada”.

Assédio da mídia

Seguindo com seu desabafo, a influenciadora fitness revelou que também está cansada de ver as publicações feitas em suas redes sociais serem tratadas sempre como indiretas ou afirmações sobre sua vida. Recentemente, a musa viu seu nome se envolvido em diversos boatos, principalmente referentes a um possível retorno com o ex-marido, o pagodeiro Belo. Um dos casos em questão aconteceu após a publicação de um vídeo gravado em parceria com o humorista Tirulipa, no qual a legenda fazia referência a uma “possível volta com o ex”.

“Não posso postar um meme zoando que o povo fala que é indireta, e não é, gente! Às vezes eu me divirto com uma coisa e compartilho, ou estou no carro escutando uma música... Não é indireta! Sou a pessoa mais direta que conheço. O que preciso falar, falo na cara”.

Além disso, a influenciadora também aproveitou sua passagem pelo programa para afirmar que segue estudando propostas de plataformas de conteúdo adulto, mas ainda não tem certeza se vai realmente entrar para este meio.