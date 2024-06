Gracyanne Barbosa faz revelação sobre seu relacionamento atual com Belo

A participação de Gracyanne Barbosa no programa “Sabadou com Virginia”, do SBT, está dando o que falar e rendendo esperanças aos seguidores que torcem por uma reconciliação entre a musa fitness e o cantor Belo. Segundo publicado pela Marie Claire, a influenciadora fitness fez questão de falar sobre o término de seu casamento e de deixar claro que o fim não aconteceu por falta de amor e que também não foi algo repentino.

Conforme a publicação, Gracyanne revelou que o distanciamento entre ela e Belo vem ocorrendo desde o ano passado e que o principal fator foi o excesso de trabalho. Apesar disso, o amor entre os dois ainda existe e eles seguem se falando todos os dias.

“É um momento difícil, são 16 anos. Esse distanciamento começou no ano passado e eu acho muito por conta de trabalho, cada um cuidando da sua vida. Hoje, muito mais calma, vejo que a gente errou como casal”, revela a musa.

“A gente se fala todo dia”

Além de revelar seus sentimentos sobre o momento difícil da separação, Gracyanne também compartilhou que se identificou com uma publicação feita por Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes. No texto, publicado por ele, é feita uma reflexão sobre a importância do casal conversar.

“Ele estava falando exatamente do que a gente viveu. Não foi falta de amor, tenho certeza que a gente se ama. Como a gente se fala todos os dias e em nenhum momento a gente brigou de se bloquear. Tenho certeza de que ele é o amor da minha vida, não tenho dúvida nenhuma”.

Gracyanne ainda reforça que esse sentimento em relação ao ex-marido é independente do status de relacionamento entre os dois, e que a passagem de Belo por sua vida foi responsável por uma série de mudanças que permanecem até hoje. “Junto ou separado ele sempre vai ser o amor da minha vida, ele mudou minha vida de todas as formas”.