Estudo revela que filmes de Hollywood falham em refletir as mudanças climáticas

‘Aquaman’ pode não se importar com o aumento do nível dos oceanos, mas alguns cinéfilos sim. Essa é uma das conclusões de um novo estudo realizado por pesquisadores que se propuseram determinar se os sucessos de bilheteria de Hollywood refletem a atual crise climática.

A grande maioria dos filmes não passou na "verificação da realidade climática" proposta pelos autores, que revisaram 250 filmes lançados entre 2013 e 2022.

Filmes analisados

Os autores analisaram se um filme apresentava uma história em que a mudança climática existe e se um personagem sabe que ela existe. Um filme que passou no teste foi o filme de super-heróis de 2017 "Liga da Justiça", no qual o personagem Aquaman de Jason Momoa diz: "Ei, não me importo se o nível dos oceanos subir" para Bruce Wayne de Ben Affleck.

Mas a maioria dos filmes ficou aquém: menos de 10% dos 250 filmes foram aprovados, e a mudança climática foi mencionada em duas ou mais cenas de menos de 4% dos filmes. Isso está desconectado de um público de cinéfilos que quer "ver sua realidade refletida na tela", disse o professor de inglês do Colby College Matthew Schneider-Mayerson, pesquisador principal do estudo.

Conclusão da pesquisa

A conclusão é que a grande maioria dos filmes, filmes populares produzidos nos últimos 10 anos nos Estados Unidos, não estão retratando o mundo como ele é", disse Schneider-Mayerson. "Estão retratando um mundo que agora é história ou fantasia, um mundo onde a mudança climática não está ocorrendo".

Investigadores do Colby College de Maine publicaram o estudo em abril junto com a Good Energy, uma consultora ambiental sediada em Los Angeles. Os resultados foram revisados por outros especialistas e os autores buscam sua publicação em revistas científicas. Os pesquisadores veem a pesquisa como uma forma para que membros da audiência, escritores e cineastas avaliem a representação das mudanças climáticas na tela.

Resultados da pesquisa

Alguns resultados foram surpreendentes. Filmes que à primeira vista parecem ter pouca relação com o clima ou o meio ambiente passaram no teste. ‘História de um Casamento’ (’Marriage Story’), o emocionante drama de 2019 de Noah Baumbach sobre o colapso de um relacionamento, passou no teste em parte porque o personagem de Adam Driver é descrito como “consciente da energia”, disse Schneider-Mayerson.

O filme de mistério de 2022 ‘O mistério de Glass Onion’e o popular filme de terror de 2019 ‘Midsommar’ também passaram no teste. Alguns que tratavam mais explicitamente sobre a mudança climática também foram aprovados, como a sátira de 2021 ‘Não Olhem para Cima’'. Mas ‘Terremoto: A Falha de San Andreas’, um filme de 2015 sobre um terremoto desastroso na costa oeste, e ‘Megatubarão’, um filme de ação de 2018 ambientado no oceano, não passaram.

Os autores reduziram a seleção de filmes excluindo aqueles que não são ambientados na Terra ou cuja história se passava antes de 2006 ou depois de 2100. Descobriram que os serviços de streaming tinham uma porcentagem maior de filmes que incluíam a mudança climática do que os grandes estúdios.