Netflix: o documentário chocante baseado em uma história real sombria que está deixando todos horrorizados

Trata-se do documentário "Dançando para o diabo''

Em menos de 48 horas na plataforma da Netflix e já gerou polêmica nas redes sociais, trata-se de ‘Dançando para o diabo’, um documentário muito forte e um dos mais impactantes do streaming.

A série americana de apenas 3 episódios, dirigida por Derek Doneen, explora a perturbadora história de um grupo de famosos dançarinos que, sem saber, se tornaram vítimas de uma seita disfarçada de empresa de entretenimento.

O sonho de alguns dançarinos, que um dia, com base nos seguidores que tinham no TikTok, foram convidados a ser representados por 7M, se transformou no mais sombrio de seus pesadelos.

Pouco a pouco, alguns começaram a ser vítimas de um jogo mental onde o líder da empresa 7M Films Inc., Robert Shinnles, os obrigava a se juntarem à igreja que ele também controlava. Pouco a pouco, foram se afastando de suas famílias, e alguns começaram a pensar que precisavam dele para sobreviver e expiar seus pecados.

As famílias falam sobre o que aconteceu

As histórias são contadas pelas famílias dos bailarinos, e também recriam sua odisseia para tentar tirá-los de lá.

Miranda Wilking, uma das principais vítimas, torna-se o centro da narrativa. Através de sua história, documenta-se a desesperada luta de sua família para recuperá-la, destacando os extremos aos quais as famílias estão dispostas a chegar para salvar seus entes queridos.

Outros dançarinos, que conseguiram escapar das garras de Shinn, compartilham o difícil processo de reconstrução de suas vidas. Seus relatos revelam como o controle de Shinn abrangia desde a vida pessoal até as finanças, utilizando táticas coercitivas para manter os jovens dentro de seu círculo.

O portal Mundiario destaca que o mais surpreendente deste documentário é que tem apenas 3 episódios de menos de uma hora e, mesmo assim, consegue dar coesão a toda esta história.

Além disso, considere que o terceiro capítulo tem uma mudança drástica de tom que tenta explorar as consequências do tempo em que todos estiveram lá, mas "não é algo tão favorável para a série, pois quebra a estrutura e ritmo, tornando-se algo pesado de assistir".

“A Netflix acertou com esta série de declarações e testemunhos, e esperemos que seu impacto não seja apenas nos informar como espectadores a nível global, mas também dar valor àqueles ligados ao 7M para se unirem às denúncias, já que alguns não quiseram dar declaração alguma para o documentário.”

Então prepare-se para este fim de semana para assistir a esta série de 3 capítulos que irá te surpreender.