Diogo Defante é criticado após pedir desculpas a Neymar durante briga

A treta entre Neymar e Luana Piovani segue dominando a internet nos últimos dias. Além de trocas de farpas públicas entre os dois, parece que a confusão acabou sobrando até mesmo para o humorista Diogo Defante. Segundo a Quem, Defante fez uma piada ironizando a postura do jogador, o que não agradou Neymar. No entanto, após um pedido de desculpas ao craque, o humorista acabou desagradando Luana, que criticou sua postura.

Em meio a briga pública entre Luana e Neymar que tem como foco o apoio do jogador PEC (proposta de emenda à Constituição) que abre brechas para a privatização de praias garantindo que empreendimentos particulares possam limitar o acesso à faixa de areia e ao mar, Defante decidiu fazer uma piada com o jogador de futebol ao publicar uma provocação em suas redes sociais. “Privatiza a cabeça do meu p**”, escreveu o humorista marcando o jogador, que não gostou nada do que leu.

Pouco tempo depois, o craque criticou Defante e lembrou que até mesmo chegou a receber o humorista em sua casa. Depois disso, os dois se acertaram e Neymar publicou prints da conversa: “Filha da put* quer brincar com tudo porr*. Me pegou no dia errado. Já logo liguei o fod*-se”, escreveu o jogador, ao que o humorista respondeu: “Sim, eu vi! Porr*, fiquei péssimo, mas entendi teu lado. Geral tá pilhando, mas vai dar em nada moleque”.

Luana Piovani criticou

Apesar da situação entre Neymar e Defante ser esclarecida entre os dois, quem não gostou nada do pedido de desculpas do humorista foi a atriz Luana Piovani, que fez questão de compartilhar em seus stories uma crítica de uma seguidora à postura do humorista.

Segundo o comentário compartilhado pela atriz, Defante teria pedido desculpas à Neymar por medo de ser excluído. Em seguida, Luana também fez questão de marcar o humorista e provocar: “Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos a sua índole”.