‘Abriram a porta do hospício e soltaram uma louca’, diz Neymar após críticas de Luana Piovani

O jogador de futebol Neymar, de 32 anos, decidiu usar seu perfil nas redes sociais para responder às críticas feitas pela atriz Luana Piovani ao longo dos últimos dias. Conforme publicado pela Quem, ele não poupou palavras ao compartilhar sua resposta à atriz, que o chamou de “péssima influência” para seus filhos.

A confusão toda começou depois que Neymar fechou uma parceria com a incorporadora Due, que pretende “privatizar” e erguer imóveis de alto padrão em uma faixa de 100km que se estende do litoral sul de Pernambuco ao norte de Alagoas. Na ocasião, Luana desabafou dizendo: “Meu sonho é que meus filhos esqueçam Neymar. Imagina se isso é ídolo?”.

Diante das críticas de Luana, Neymar decidiu se pronunciar e usou seus perfis no X, antigo Twitter, e no Instagram para compartilhar sua opinião sobre as declarações da atriz.

“Maluca!”

A resposta de Neymar veio na noite da última quinta-feira, dia 30 de maio, e não surpreendeu os seguidores que já esperavam por um posicionamento do jogador. No vídeo, o craque chega a chamar Luana de “maluca” e falou que ela deveria “enfiar um sapato na boca”. Confira as falas do jogador:

“Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não solta meu nome da boca, hein? Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela. Tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já, p*rra. Era uma ótima atriz, não tem nada para falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merda”.

Em seguida, o jogador criticou as falas de Luana sobre a criação de seus filhos e até mesmo chegou a falar para ela entrar em contato com as mães de seus filhos para saber quem ele é como pai.

“Quer falar do meu caráter, mas nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, sabe de nada e quer falar dos meus filhos. Tô te entendendo. Nunca falei nada, sempre tratei eles muito bem, por sinal me adoram. Agora... você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias, isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, sem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na tua cara, tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?”.

O desabafo do jogador terminou com um texto diretamente direcionado à atriz e compartilhado em seu Instagram: “Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a p*rra do meu nome... Não f*de Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida. Me deixa, c***lho! Quer arrumar confusão? Põe a p*rra do sapato na boca e fica quieta”.