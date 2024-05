Luana Piovani reage após ser chamada de louca por Neymar: ‘Assunto bom para virar piada no stand up’

A confusão entre a atriz Luana Piovani e o jogador Neymar parece estar longe de chegar ao fim. Após criticar a postura do jogador em relação a privatização de parte dos litorais de Pernambuco e Alagoas, a atriz recebeu uma resposta direta do jogador e, segundo a Glamour, decidiu responder de forma rápida e definitiva.

Além disso, ela também criticou a postura de Neymar em relação ao cuidado com os filhos e a forma como ele “humilhou publicamente” Bruna Biancardi ao trair a mãe da sua filha mais nova. “Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo”.

Na noite da última quinta-feira (30), Neymar fez um desabafo em suas redes sociais por meio do qual chamou a atriz de “louca” e a acusou de “querer lacrar na internet”. Exaltado, o craque ainda direcionou diversos palavrões e criticou o fato de Luana envolver questões referentes à paternidade de seus filhos nas críticas feitas por ela.

“Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome... Não f*de Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida. Me deixa, c*ralho! Quer arrumar confusão? Põe a p*rra do sapato na boca e fica quieta”

Resposta direta

Conforme a publicação, a resposta de Luana veio ainda nas primeiras horas desta sexta-feira, dia 31 de maio, por meio de uma postagem nos stories de seu Instagram. A atriz foi direta ao responder e afirmou que responderá apenas o necessário, já que “contra fatos não há argumentos”.

“Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!)”.

A atriz ainda fez questão de repostar várias respostas de seguidores que ficaram ao seu lado diante da confusão. “Cala a boca, Neymar, por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?”, criticou um.