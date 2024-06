Netflix: o aclamado filme romântico que dura 90 minutos e que fará você refletir sobre as almas gêmeas

O gigante da Netflix tem uma extensa lista de filmes do gênero romance que encantam os espectadores. Se você está procurando uma recomendação para este fim de semana, o filme “Quatro metades” é um dos mais aclamados da plataforma e temos certeza de que não se arrependerá de assisti-lo.

O portal Ámbito destaca que esta história se afasta dos estereótipos clássicos do gênero, pois implica a ideia de que não existem almas gêmeas. Sua proposta inovadora, juntamente com sua narrativa envolvente e curta duração, fazem com que o filme seja uma excelente opção.

A história começa com um casal recém-casado convidando quatro de seus melhores amigos para jantar. Neste encontro, um dos amigos pergunta ao marido se sua esposa era sua alma gêmea. Sua resposta foi que não existe tal coisa e argumentou que, se tivesse se mudado para outro lugar, teria se apaixonado por outra pessoa.

Na mesa, surge uma pequena discussão em torno do que foi discutido anteriormente, com pouca aceitação por parte dos convidados. O novo casal conta a sua história recente de casamento aos convidados, os dois melhores amigos do marido e as duas melhores amigas da esposa. Além disso, eles comentam que pretendiam combiná-los porque achavam que se dariam bem.

Um final que não fica claro

O filme foi um grande sucesso, no entanto, a história que na verdade são duas, tem um final que não deixa nada claro e que deixou muitos fãs com várias dúvidas. Qual era a história real? Quais casais ficaram juntos?

O casal que explica o que aconteceu nunca revela, e supõe-se que os amigos descubrirão quando os protagonistas chegarem para jantar, mas ao fazer isso, os personagens vão mudando de posição e não esclarecem quem está com quem.

O filme dirigido por Alessio Maria Federici é estrelado pelos casais que tentarão se formar entre os personagens Matteo (Matteo Martari), Dario (Giuseppe Maggio), Chiara (Ilenia Pastorelli) e Giulia (Matilde Gioli).