Prima de MC Binn, Nina Capelly descobre gravidez e tenta entrar em contato com Lucas Buda

Nina Capelly, prima de MC Binn, anunciou em suas redes socias que está grávida. A cantora de funk, de 28 anos, viveu um breve relacionamento com Lucas Buda após ele deixar o BBB solteiro.

Em entrevista à ‘Quem’, a jovem diz que, há chances da criança ser do ex-BBB.

“Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, revelou a mulher ao site. “Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, explicou.

Mesmo tendo possibilidade do filho ser do ex-companheiro, Capelly acredita que está grávida do capoeirista. Ela inclusive tentou contato com ele, mas segundo ela, não obteve respostas.

“Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”.

Nina, que já é mãe de uma criança de seis anos, disse que está triste com a situação e com a falta de responsabilidade de ambos, mas pretende solicitar um teste de DNA.

“Hoje em dia, tem teste de DNA que dá para fazer na gravidez e não me nego a fazer”

Após o affair com o ex-BBB, Nina Capelly engatou um namoro com Ketlin Hernandes, que afirmou estar ao lado da companheira.

“Ela falou que vai me ajudar. Ela recebeu bem a notícia e está segurando minha mão”.

De acordo com informações da Quem, eles não conseguiram contato com Lucas Buda para que ele comentasse sobre o caso.