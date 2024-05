Netflix: o perturbador filme que dura menos de 2 horas e que vai te deixar aterrorizado

A plataforma da Netflix possui em seu catálogo uma lista bastante variada de filmes estrangeiros que abordam o tema de hackers, identidades na internet, redes sociais e assassinatos. Destaca-se uma produção, considerada uma joia do cinema coreano. Trata-se de ‘Na Palma da Mão’.

ANÚNCIO

É um thriller de terror que, com menos de duas horas de duração, mantém o espectador grudado em sua cadeira. Este filme é a opção perfeita para aqueles que buscam uma dose rápida e eficaz de suspense.

O filme, dirigido por Kim Tae-joon e baseado no romance de Akira Shiga, nos apresenta a história de Na-Mi, uma jovem que perde seu celular e logo descobre que sua vida está prestes a se tornar um pesadelo.

O smartphone, que contém informações pessoais e detalhes mais íntimos, cai nas mãos erradas, desencadeando uma série de eventos aterrorizantes. Na-Mi luta desesperadamente para recuperar sua privacidade enquanto um misterioso perseguidor começa a manipular sua vida das sombras.

A crítica considera o filme bom

Protagonizado por Chun Woo-hee, Yim Si-wan e Kim Hee-won, suas atuações foram aclamadas pela crítica, que destacou a capacidade do filme de capturar a atenção do espectador desde o primeiro momento.

De acordo com o portal El Confidencial, afirma que o cineasta, que no passado também dirigiu filmes como o sinistro The Wicked, soube brincar com elementos cotidianos e transformá-los em ferramentas de terror psicológico, mantendo uma tensão constante ao longo da trama.

Um thriller clássico que aproveita os medos sociais comuns sobre a insegurança de ter toda a vida amarrada e enlatada em um telefone celular. Além disso, “Na Palma da Mão” também consegue se inserir em um thriller de assassinatos, o que lhe confere um toque extra de atratividade, destaca o portal Martin Cid Magazine.

Críticos afirmam que o diretor sabe conduzir bem a história e o relacionamento entre os dois personagens principais, nos introduzindo na trama, “com um roteiro habilidoso que, sem inovar muito, consegue se passar por um thriller clássico sem arriscar demais e sabendo que, no fundo, não poderia arriscar em um filme com mais ação: sabe focar no personagem principal e mostrar um equilíbrio de roteiro coerente e profissional”.