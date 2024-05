Kim Kardashian está sendo criticada após a aparição de North West no musical O Rei Leão: “Ela só está lá por causa de seus pais”

North, com apenas 10 anos, é uma verdadeira celebridade e está a caminho de se tornar a nova favorita do público Kardashian

Kim Kardashian voltou a ser o centro da controvérsia, desta vez devido à participação de sua filha, North West, em uma produção do musical “O Rei Leão”. A jovem de 10 anos fez sua estreia interpretando Simba no Hollywood Bowl, o que gerou críticas e especulações sobre o uso da influência de sua mãe para conseguir o papel.

A polêmica começou quando um usuário do TikTok afirmou que sua própria filha, apesar de ser perfeita para o papel, foi ignorada porque Kim Kardashian havia "pagado" para que North fosse escolhida. Este comentário desencadeou uma onda de críticas nas redes sociais, com muitos usuários questionando a ética por trás da seleção de North para o papel.

"Esta família nunca ouviu um 'não' e é triste", escreveu um usuário. Outro comentou no Reddit: "Mamãe cafetina Kim. Como os KarJenners se sentem nojentos e com direitos... é repugnante". As críticas também se concentraram no nepotismo na indústria do entretenimento.

Alguns usuários estão pedindo regulamentações mais rígidas sobre a quantidade de dinheiro que crianças menores de 18 anos podem ganhar. "Os pais realmente precisam ensinar a seus filhos que as celebridades e seus filhos não são nada", opinou um usuário de redes sociais.

No entanto, nem todos os comentários foram negativos. Alguns especularam que o vídeo original poderia ser uma piada, criada por uma comediante que queria satirizar as mães obcecadas com o palco. Essa teoria foi confirmada por outros usuários, o que adicionou uma camada de complexidade à controvérsia.

Apesar das críticas, North West recebeu uma ovação de pé após sua atuação. Vestida com um traje inspirado em Simba, North cantou "I Just Can't Wait to Be King". No show, que foi realizado diante de um público de mais de 17 mil pessoas, Jennifer Hudson também participou cantando "Can You Feel the Love Tonight", interpretada por Nala no filme.

A atuação fez parte de um concerto especial pelo 30º aniversário do clássico da Disney e contou com a participação de outros atores renomados como Jeremy Irons, Nathan Lane e Billy Eichner. Kim não perdeu a oportunidade de compartilhar fotos e vídeos do evento em suas redes sociais, expressando seu orgulho pelo talento de sua filha.