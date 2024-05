Gabriel Godoy não esconde o orgulho da namorada Raissa Xavier, a prostituta Moema, de Justiça 2

A atriz Raissa Xavier vem chamando a atenção do público que acompanha a série Justiça 2. Interprete da prostituta Moema, ela passou por um extenso processo de preparação para dar vida a personagem. Conforme publicado pelo Extra, além de diversas mudanças em seu visual, Raissa também contou com o apoio do namorado, o ator Gabriel Godoy.

Abusando da sensualidade e entregando corpo e alma à personagem, Raissa é vista em diversas cenas quentes e provocantes, em um papel que tem tudo para marcar sua carreira. Na trama, Moema é uma das acompanhantes de luxo da agência de Kellen (Leandra Leal), e desempenha um papel central no desenvolvimento da série. Para viver a personagem, a atriz precisou passar por uma série de mudanças que envolceram até uma alteração radical no visual.

A primeira mudança foi justamente uma das que mais impactou: Raissa, que é morena, precisou mudar radicalmente a cor de seus cabelos, assumindo fios loiros com nuances douradas. Em seguida, ela acrescentou unhas postiças longas ao visual e finalizou as mudanças com uma série de sessões de bronzeamento com fitas. Além disso, uma rotina de dieta, exercícios e aulas de dança também fizeram parte das preparações para Raissa dar vida a Moema.

“Moema chegou para revolucionar minha vida e me mudou inteira: mudei a cor do meu cabelo pela primeira vez, a caracterização trouxe ousadia com unhas e marquinha de bronzeamento a mostra. O figurino sensacional me ajudou na construção da personagem e tive que preparar esse corpo”.

Namorado orgulhoso

Todo processo de preparação da atriz para dar vida à personagem Moema foi acompanhado de perto pelo seu namorado, o ator Gabriel Godoy que não esconde o orgulho pela dedicação da atriz ao papel.

Em suas redes sociais, Raissa compartilhou momentos da preparação para viver a personagem e detalhes sobre sua preparação. As publicações prontamente foram vistas, curtidas e comentadas pelo namorado que fez questão de exaltá-la: “Orgulho! Você é foda!”, escreveu Gabriel no post feito pela companheira.