“Furiosa: da saga Mad Max” teve uma estreia decepcionante nas bilheterias: veja quanto arrecadou em seu primeiro fim de semana

O filme “Furiosa: Da saga Mad Max” teve um início decepcionante nas bilheterias, gerando preocupação entre os fãs e a indústria cinematográfica.

Em seu primeiro fim de semana de lançamento nos Estados Unidos, o filme arrecadou cerca de US$20 milhões em 3.804 salas, uma quantia significativamente inferior à obtida por sua antecessora, “Mad Max: Estrada da Fúria”, nove anos atrás, em 3.702 salas.

Isso tem gerado surpresa e preocupação entre os especialistas da indústria, que esperavam um desempenho mais sólido para esta entrega. Apesar do resultado inicial, há esperança de que o feriado de segunda-feira impulsione as cifras de bilheteria.

Espera-se que o filme ultrapasse os US$30 milhões em seu primeiro fim de semana, embora ainda esteja muito abaixo da arrecadação de sua antecessora nos primeiros três dias, que chegou a quase US$110 milhões, de acordo com o Variety.

Desempenho no mundo

A arrecadação internacional também tem sido desafiadora. Em seu primeiro fim de semana, o filme arrecadou pouco mais de US$30 milhões, uma quantia consideravelmente inferior às expectativas e ao sucesso global do filme anterior da saga.

Na Espanha, o filme teve um desempenho particularmente preocupante. Não conseguiu arrecadar nem mesmo um milhão de euros, uma quantia considerada o mínimo exigível para uma grande produção.

Este resultado gerou incerteza sobre o futuro do filme no país e foi um sinal preocupante para o setor cinematográfico.

Embora os resultados iniciais tenham sido decepcionantes, os fãs e especialistas ainda mantêm a esperança de que "Furiosa" possa se recuperar nas bilheterias nas próximas semanas.

No entanto, para muitos críticos na internet, o caminho para a rentabilidade e o sucesso comercial parece ser mais desafiador do que o esperado, especialmente considerando o custo de produção do filme e as altas expectativas geradas por sua antecessora.