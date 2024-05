Aqui estão 6 filmes e séries que vão sair da Netflix na última semana de maio

Maio está prestes a terminar e, com isso, algumas séries e filmes da Netflix deixarão a plataforma. Embora não haja razões exatas para isso, muito se deve aos direitos de licença, que desempenham um papel crucial na disponibilidade de conteúdo.

ANÚNCIO

A plataforma adquire os direitos para transmitir programas e filmes por um período de tempo específico, e uma vez que o contrato expira, a série pode ser removida de sua biblioteca. Isso pode ocorrer por uma variedade de motivos, como acordos exclusivos com outros serviços de streaming, custos de renovação proibitivos ou mudanças na estratégia de conteúdo da Netflix.

Além disso, em um mercado saturado de opções de entretenimento, a empresa enfrenta decisões difíceis sobre quais programas manter e quais retirar para manter sua base de usuários engajada e atrair novos assinantes. Seja qual for o motivo, a decisão da Netflix é definitiva, então estas são as produções que você não poderá mais ver a partir de junho.

Trem bala

Bullet Train Um dos filmes que deixarão a plataforma (Sony Pictures)

Uma viagem cheia de ação que leva os espectadores a uma emocionante jornada a bordo de um trem de alta velocidade. Dirigido por David Leitch e baseado no romance japonês ‘Maria Beetle’ de Kotaro Isaka, o filme segue um grupo de assassinos de aluguel com diferentes motivações que se encontram no mesmo trem. Com reviravoltas inesperadas, cenas de luta intensas e um elenco estelar liderado por Brad Pitt, ‘Bullet Train’ oferece uma experiência cinematográfica cheia de adrenalina que manterá o público grudado no sofá do início ao fim.

Jogador Número Um

Dirigido por Steven Spielberg e baseado no romance homônimo de Ernest Cline, é uma viagem emocionante ao mundo da realidade virtual. Ambientado em um futuro distópico onde a população se refugia no mundo virtual de OASIS, o filme segue Wade Watts em sua busca pelo tesouro escondido que poderia mudar sua vida e o destino da humanidade. Com efeitos visuais impressionantes e uma narrativa cheia de referências à cultura pop, Spielberg cria um universo vibrante e cativante que prende o espectador desde o primeiro momento. Com temas de amizade, aventura e superação, ‘Ready Player One’ é uma experiência cinematográfica emocionante e cheia de nostalgia para os amantes de videogames e cultura geek.

The Mick temporadas 1-2

The Mick Esta série deixará a plataforma

Uma comédia irreverente e cheia de humor ácido que segue as desventuras de Mackenzie ‘Mickey’ Molng em seu inesperado papel como tutora de seus sobrinhos mimados. Interpretada brilhantemente por Kaitlin Olson, Mickey é uma anti-heroína encantadoramente descarada cujos métodos pouco convencionais para criar as crianças proporcionam momentos hilariantes em cada episódio. A série oferece uma combinação perfeita de situações cômicas e personagens excêntricos que mantêm o espectador rindo constantemente, com uma dinâmica caótica e comovente entre os membros da família Pemberton e Mickey. Com um elenco talentoso e roteiros engenhosos, ‘The Mick’ é uma delícia para os amantes da comédia audaciosa e sem filtro.

Jogos Vorazes

Um filme que nos mergulha em um mundo distópico onde os distritos são obrigados a enviar adolescentes para competir em um evento televisado mortal. Katniss Everdeen se torna um símbolo de resistência enquanto luta por sua vida e desafia o Capitolio.

ANÚNCIO

Jogos Vorazes: Em Chamas

Filme Jogos Vorazes (Lionsgate)

A história continua com Katniss e Peeta enfrentando as consequências de sua vitória nos Jogos Vorazes. O Capitolio busca sufocar qualquer indício de rebelião, mas Katniss se torna um símbolo de esperança para os distritos oprimidos.

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1

Este filme nos leva ao coração da revolução enquanto Katniss se une à luta contra o Capitolio. Com a ajuda de uma equipe de rebeldes, ela luta para libertar os distritos e salvar Peeta, que está sendo usado como arma contra ela.